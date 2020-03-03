Фігуранта справи Гандзюк госпіталізували з будівлі суду

Фігуранта у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського госпіталізували з приміщення Печерського районного суду міста Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Як повідомляється, сьогодні, 3 березня, суд повинен розглянути продовження утримання під вартою Павловського за підозрою в іншому виробництві - створення злочинної організації у Херсонській області та незаконному зберіганні зброї.

Наголошується, що Павловський був доставлений в суд, однак під час перебування в конвойній кімнаті він нібито впав. Лікарі швидкої допомоги заявили, що у нього утворилася гематома і вони не можуть визначити, чи безпечно Павловському брати участь у судовому засіданні.

Суддя оголосив технічну перерву до 18:00 через госпіталізацію підозрюваного. У лікарні повинні визначити його стан і причини утворення гематоми.

Також на судове засідання не з'явилися адвокати Ігоря Павловського, яких йому надали безкоштовно. Своєю чергою прокурор зазначив, що обвинувачений може симулювати.

Відзначимо, що 4 березня закінчується термін утримання Ігоря Павловського під вартою. У разі, якщо запит не буде розглянуто, його можуть звільнити з-під варти.

Нагадаємо, в кінці лютого Павловському оголосили нові підозри. Прокуратура спільно з СБУ повідомила про підозру чотирьом особам, у тому числі Павловському, за насильницькі дії щодо активістів у Херсонській області та підпали їх майна.

Крім того, апеляційний суд залишив Павловського під вартою. Його заарештували в січні після серії обшуків і спецоперації в Херсоні, також були оголошені підозри фігурантів, які проходять у справі про насильство і підпалах.