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Апеляційний суд залишив Павловського під вартою

Новини » Політика     13.02.2020 - 15:41
Апеляційний суд залишив Павловського під вартою
Фото: Ігор Павловський (facebook.com/graty_me)

Фігурант справи про вбивство Гандзюк намагався оскаржити арешт в іншій справі

Київський апеляційний суд залишив під вартою Ігоря Павловського, підозрюваного у створенні злочинної організації та причетності до вбивства Катерини Гандзюк. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що суд залишив без змін постанову про утримання Павловського під вартою. Його підозрюють у створенні та управлінні злочинною організацією в Херсоні.

Також повідомляється, що обвинувальний акт стосовно нього у справі Гандзюк вже знаходиться на розгляді Приморського районного суду Одеси, Павловський пішов на угоду зі слідством.

Нагадаємо, Павловського заарештували в січні після серії обшуків і спецоперації в Херсоні. Разом з ним підозри оголосили ще 8 фігурантам, які підозрюються в насильстві та підпалах. Печерський районний суд Києва помістив його під варту до 4 березня без альтернативи застави.

Тоді були проведені обшуки для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Павловський проходить по справі Гандзюк як підозрюваний в організації вбивства. Виконавці вже отримали вирок.

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