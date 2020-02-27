У справі Гандзюк пройшли обшуки, Павловському та іншим оголосили нові підозри

Фото: Ігор Павловський (facebook.com/graty_me)

У справі Гандзюк відкрилися нові обставини

Фігурантам справи про злочинне угруповання в Херсонській області, в тому числі підозрюваному в його організації Ігорю Павловському (колишній помічник нардепа), оголосили нові підозри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що прокуратура спільно з СБУ повідомила про підозру чотирьом особам, у тому числі Павловському, за насильницькі дії щодо активістів у Херсонській області та підпали їх майна.

За версією слідства, вони підозрюються у викраденні автомобілів на суму близько 5 млн гривень, пов'язаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. Крім того, проведено 10 обшуків за місцями проживання фігурантів та можливого зберігання речових доказів.

Слідчі дії відбулися через нові обставини у справі про напад на Катерину Гандзюк та створення злочинної організації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що апеляційний суд залишив Павловського під вартою. Його заарештували в січні після серії обшуків і спецоперації в Херсоні, також були оголошені підозри фігурантам, які проходять у справі про насильство і підпали.