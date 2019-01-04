Засудженого у Криму по справі "українських диверсантів" Захтея помістили в карцер

Фото: Андрій Захтей (twitter.com/KRYMSOS)

Захтея помістили в карцер імовірно вчора в першій половині дня

Засудженого у справі "українських диверсантів" Андрія Захтея помістили в карцер Сімферопольської колонії №1. Про заявила його дружина Оксана Захтей, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Вона повідомила, що Захтея помістили в карцер імовірно вчора в першій половині дня.

"Точної інформації про причину його переводу в карцер і наскільки довго він там буде знаходиться - у мене поки немає. Про те, що у нього були останнім часом якісь дисциплінарні стягнення або порушення, Андрій мені також не повідомляв. Але мені відомо, що пару тижнів тому йому погрожували: мовляв вирушиш в карцер, як мінімум на 15 днів. З чим були пов'язані ці загрози, мені теж не відомо", - розповів вона.

Раніше повідомлялося, що "суд" у аннексированном Криму засудив Захтея до 6 з половиною років колонії. Окупаційні власті визнали його нібито винним у підготовці диверсії, незаконному обігу зброї або боєприпасів, а також у підробці, виготовленні або збуті підроблених документів.

Захтея затримали на півострові в серпні 2016 року. Українська сторона стверджувала, що його викрали разом з іншим українцем Євгеном Пановим, після чого вивезли в Крим, де їм, крім усього іншого, інкримінували нібито роботу на Головне управління розвідки Міноборони України.