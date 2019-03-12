Фігуранта справи про корупцію в "Укроборонпромі" відсторонено з 2017, - СБУ

Причетність до корупції в "Укроборонпромі" прокоментували в СБУ

Фигурант дела о коррупции в "Укроборонпроме", сотрудник Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрий Москаленко отстранен от должности с февраля 2017 года. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины.

Сообщается, что в рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства Москаленко задержали сотрудники подразделения внутренней безопасности СБУ.

"В соответствии с требованиями законодательства 17 февраля 2017 он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ оказывала полное содействие Генпрокуратуре по этому делу. На сегодня это дело уже рассматривает суд", - говорится в сообщении.

Отметим, в журналистском расследовании программы "Наші гроші" говорится, что Москаленко получал деньги за помощь в транспортировке контрабандных военных деталей для продажи на предприятия "Укроборонпрома". В одном из эпизодов говорится о 20 тыс. долларов. Кроме того, Москаленко якобы получил автомобиль BMW другого фигуранта коррупционного скандала Андрея Рогозы.

Напомним, генпрокурору Юрий Луценко заявил, что НАБУ должно ответить, была ли коррупция в "Укроборонпроме".