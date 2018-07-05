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ФІФА скоротила список рефері на фінальну частину ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    05.07.2018 - 09:42
Фото: (fifa.com)
Фото: (fifa.com)

Судити матчі залишилися 17 рефері

Комітет рефері ФІФА вибрав 17 суддів, 37 помічників рефері і 10 відеоассістентов на заключний етап чемпіонату світу з футболу 2018 року. Про це повідомляє прес-служба організації.

Список скорочений з урахуванням числа матчів, що залишилися. Організація висловила подяку всім арбітрам, які працювали на матчах турніру.

У список, зокрема, не включений німецький арбітр Фелікс Брих, що вважається одним з найавторитетніших рефері в сучасному футболі. На мундіалі він відпрацював лише матч Сербія - Швейцарія (1:2). 

Також на чемпіонаті більше не буде працювати російський арбітр Сергій Карасьов. Він двічі був 4 рефері в іграх групи B Марокко - Іран (0:1) і Португалія -Марокко (1:0), а також самостійно відпрацював матч групи C Австралія - Перу (0:2).

У список суддів, які будуть працювати на матчах, що залишилися, увійшли:

від УЄФА: Джюнейт Чакир (Туреччина), Бьорн Кейперс (Нідерланди), Антоніо Мігель Матеу Лаос (Іспанія), Мілорад Мажич (Сербія), Джанлука Роккі (Італія) і Дамір Скоміна (Словенія);

від Конфедерації футболу Океанії: Меттью Конгер (Нова Зеландія);

від Американської конфедерації футболу: Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Пітана (Аргентина) і Сандро Річчі (Бразилія);

від Азіатської конфедерації футболу: Аліреза фаганья (Іран) і Наваф Шукралла (Бахрейн);

від Африканської конфедерації футболу: Маланг Дідхіу (Сенегал) і Джанні Сіказу (Замбія);

від Конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну: Марк Гейгер, Джейрах Марруфо (обидва - США) і Сесар Артуро Рамос Паласуелос (Мексика).

Нагадаємо, раніше один з арбітрів ЧС-2018 був відсторонений від турніру за договірний матч.

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Теги публікації: ФІФА, ЧМ-2018, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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