ФИФА сократила список рефери на финальную часть ЧМ-2018

Судить матчи остались 17 рефери
Комитет рефери ФИФА выбрал 17 судей, 37 помощников рефери и 10 видеоассистентов на заключительный этап чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Список сокращен с учетом числа оставшихся матчей. Организация выразила благодарность всем арбитрам, которые работали на матчах турнира.
В список, в частности, не включен немецкий арбитр Феликс Брих, считающийся одним из самых авторитетных рефери в современном футболе. На мундиале он отработал лишь матч Сербия - Швейцария (1:2).
Также на чемпионате больше не будет работать российский арбитр Сергей Карасев. Он дважды был 4 рефери в играх группы B Марокко - Иран (0:1) и Португалия -Марокко (1:0), а также самостоятельно отработал матч группы C Австралия - Перу (0:2).
В список судей, которые будут работать на оставшихся матчах, вошли:
от УЕФА: Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения);
от Конфедерации футбола Океании: Мэттью Конгер (Новая Зеландия);
от Южноамериканской конфедерации футбола: Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина) и Сандро Риччи (Бразилия);
от Азиатской конфедерации футбола: Алиреза Фагани (Иран) и Наваф Шукралла (Бахрейн);
от Африканской конфедерации футбола: Маланг Дидхиу (Сенегал) и Джанни Сиказу (Замбия);
от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба – США) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).
Напомним, ранее один из арбитров ЧМ-2018 был отстранен от турнира за договорной матч.