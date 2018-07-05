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ФИФА сократила список рефери на финальную часть ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    05.07.2018 - 09:42
Фото: (fifa.com)
Фото: (fifa.com)

Судить матчи остались 17 рефери

Комитет рефери ФИФА выбрал 17 судей, 37 помощников рефери и 10 видеоассистентов на заключительный этап чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Список сокращен с учетом числа оставшихся матчей. Организация выразила благодарность всем арбитрам, которые работали на матчах турнира.

В список, в частности, не включен немецкий арбитр Феликс Брих, считающийся одним из самых авторитетных рефери в современном футболе. На мундиале он отработал лишь матч Сербия - Швейцария (1:2). 

Также на чемпионате больше не будет работать российский арбитр Сергей Карасев. Он дважды был 4 рефери в играх группы B Марокко - Иран (0:1) и Португалия -Марокко (1:0), а также самостоятельно отработал матч группы C Австралия - Перу (0:2).

В список судей, которые будут работать на оставшихся матчах, вошли:

от УЕФА: Джюнейт Чакыр (Турция), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия) и Дамир Скомина (Словения);

от Конфедерации футбола Океании: Мэттью Конгер (Новая Зеландия);

от Южноамериканской конфедерации футбола: Андрес Кунья (Уругвай), Нестор Питана (Аргентина) и Сандро Риччи (Бразилия);

от Азиатской конфедерации футбола: Алиреза Фагани (Иран) и Наваф Шукралла (Бахрейн);

от Африканской конфедерации футбола: Маланг Дидхиу (Сенегал) и Джанни Сиказу (Замбия);

от Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна: Марк Гейгер, Джейр Марруфо (оба – США) и Сесар Артуро Рамос Паласуэлос (Мексика).

Напомним, ранее один из арбитров ЧМ-2018 был отстранен от турнира за договорной матч.

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Теги публикации: ФИФА, ЧМ-2018, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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