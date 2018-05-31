Один з арбітрів ЧС-2018 відсторонений від турніру за договірний матч

Раніше Федерація футболу Саудівської Аравії довічно дискваліфікувала суддю

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення про виключення з числа арбітрів чемпіонату світу 2018 року судді Фахада Аль-Мірдасі. Про це повідомляє прес-служба організації.

Його бригада в складі Аль-Мірдасі, Мохаммед аль-Абакрі і Абдула аль-Шалваі також були виключені зі списку арбітрів мундіалю.

"З огляду на ситуацію, що склалася навколо саудівського судді Фахада Аль-Мірдасі, суддівський комітет ФІФА визнав, що арбітр більше не задовольняє вимогам для роботи на чемпіонаті світу з футболу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що федерація не стане шукати заміну арбітра. Замість цього ФІФА призначить двох асистентів з ОАЕ і Японії.

Аль-Мірдасі судив матч за третє місце на Кубку конфедерацій 2017 року між командами Мексики та Португалії, а також працював на Олімпіаді 2016 в Бразилії.

Раніше Аль-Мірдасі був довічно дискваліфікований Федерацією футболу Саудівської Аравії за участь в договірних матчах.