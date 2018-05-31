Социальные страницы
Курси валют
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.17
Курс доллара
Покупка 25.84
Продажа 26.17
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2613.58
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 29.96
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3040.12
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.31
НБУ 4.18
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Один з арбітрів ЧС-2018 відсторонений від турніру за договірний матч

НовиниСпорт    31.05.2018 - 11:32

Раніше Федерація футболу Саудівської Аравії довічно дискваліфікувала суддю

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) прийняла рішення про виключення з числа арбітрів чемпіонату світу 2018 року судді Фахада Аль-Мірдасі. Про це повідомляє прес-служба організації.

Його бригада в складі Аль-Мірдасі, Мохаммед аль-Абакрі і Абдула аль-Шалваі також були виключені зі списку арбітрів мундіалю.

"З огляду на ситуацію, що склалася навколо саудівського судді Фахада Аль-Мірдасі, суддівський комітет ФІФА визнав, що арбітр більше не задовольняє вимогам для роботи на чемпіонаті світу з футболу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що федерація не стане шукати заміну арбітра. Замість цього ФІФА призначить двох асистентів з ОАЕ і Японії.

Аль-Мірдасі судив матч за третє місце на Кубку конфедерацій 2017 року між командами Мексики та Португалії, а також працював на Олімпіаді 2016 в Бразилії.

Раніше Аль-Мірдасі був довічно дискваліфікований Федерацією футболу Саудівської Аравії за участь в договірних матчах.

Півзахисник "Шахтаря" Фред визначиться з майбутнім після ЧС-2018 "Манчестер Сіті" відправив на ЧС-2018 рекордну кількість гравців
Теги публікації: ЧМ-2018, Саудовская Аравия, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Бабченко живий: реакція соцмереж на блискучу спецоперацію силовиків
"Останній випадок був кричущим": в Єгипті розповіли про різницю між українськими та російськими туристами
"Бийте хо*лов": у київській маршрутці помітили сепаратиста
У центрі Києва осквернили банер з обличчям Степана Бандери (фото)
On Top