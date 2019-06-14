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ФІФА не змогла надати Україні додаткові квитки на фінал ЧС U-20

Новини » Спорт    14.06.2019 - 17:57
ФІФА не змогла надати Україні додаткові квитки на фінал ЧС U-20
Фото: гравці збірної України U-20 (ffu.ua)

Майбутній поєдинок викликав великий ажіотаж серед українських вболівальників

Українська асоціація футболу (УАФ) отримала відповідь Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) щодо квитків на фінал чемпіонату світу U-20. Про це повідомляється у Facebook організації.

Юнацька команда України 15 червня 2019 року зіграє у вирішальному поєдинку зі збірною Південної Кореї. Фінал відбудеться у польському місті Лодзь. 

Майбутній поєдинок викликав великий ажіотаж серед українських вболівальників, які хочуть підтримати збірну.

"Сьогодні ми отримали офіційну відповідь ФІФА, в якій йдеться про те, що єдиним офіційним ресурсом продажу квитків залишається: www.fifa.com/tickets/u20wc. Більша частина квитків була реалізована завчасно, до того, як стали відомі фіналісти. Рекомендація ФІФА, для охочих потрапити на фінальний матч - моніторити офіційний ресурс і чекати, коли квитки з'являться в наявності", - мовиться у повідомленні.

Про будь-які зміни буде надана окрема інформація.

Нагадаємо, у півфіналі підопічні Олександра Петракова переграли команду Італії

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