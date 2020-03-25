ФІФА може продовжити трансферне вікно через коронавірус

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) розглядає варіант, за якого літнє трансферне вікно буде продовжено до січня 2021 року через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє The Telegraph.

Найближчим часом представники організації обговорять це питання з клубами, яким необхідно буде відновитися фінансово після припинення змагань. Очікується, що витрати клубів через пандемію скоротяться і вони не будуть готові витрачати кошти на дорогі трансфери.

Через загрозу поширення коронавірусу припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі.

Раніше УЄФА на невизначений термін відклав розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Єврокубкові матчі продовжаться тільки після того, як покращиться епідеміологічна ситуація. Також фінали ЛЧ та ЛЄ, спочатку заплановані на травень 2020 року, перенесені. Рішення про нові дати поки не прийнято.

Також на рік був перенесений чемпіонат Європи-2020. Турнір пройде в період з 11 червня по 11 липня 2021 роки для того, щоб дозволити завершити розіграш національних чемпіонатів.