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ФИФА представила "кислотный" логотип ЧМ-2026

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Лос-Анджелес, Четверг 18 мая 2023 15:30
ФИФА представила "кислотный" логотип ЧМ-2026 Фото: Роналдо и Джанни Инфантино на специальной церемонии (fifa.com)
Автор: Антон Федорцив

На специальном мероприятии Международной федерации футбола (ФИФА) в американском Лос-Анджелесе состоялась презентация логотипа чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Следующий Мундиаль получил логотип. Он состоит из двух элементов – главного трофея и года проведения турнира.

Кубок и цифры "26" будут являться символом турнира. По мнению организаторов, логотип позволит индивидуально отображать каждого из трех хозяев ЧМ-2026. Параллельно запустили кампанию #WeAre26 для популяризации чемпионата мира.

Старт Мундиаля, который пройдет в Штатах, Канаде и Мексике, намечен на 11 июня 2026 года. Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля. Турнир будет первым, в котором должны сыграть 48 сборных.

В финале ЧМ-2022 Аргентина одолела сборную Франции в серии пенальти. Главными звездами решающего матча Мундиаля стали Лионель Месси (дубль) и Килиан Мбаппе (хет-трик). Чемпионат принимал Катар.

ФИФА представила &quot;кислотный&quot; логотип ЧМ-2026

К слову, украинец Ребров согласовал с УАФ контракт на работу со сборной Украины.

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