ФИФА объяснила карту без Крыма: виновные найдены

13 декабря во время трансляции жеребьевки отбора к чемпионату мира 2026 года в ФИФА объясняли, что ряд сборных разведут по разным группам по нефутбольным причинам. Иллюстрируя это, показали карту Европы, где территория Украины была обозначена без Крымского полуострова.

Реагируя на это, УАФ направила письмо в адрес генерального секретаря ФИФА Матиаса Графстрёма и генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса. 15 декабря в Киев пришел ответ от ФИФА, подписанный руководителем направления взаимодействия с ассоциациями-членами организации Эльханом Мамедовым.

"Мы с глубоким уважением относимся к беспокойству, высказанному Украинской ассоциацией футбола и понимаем чувствительность данного вопроса, - говорится в обращении, - Вполне осознаем деликатность этого вопроса, и хотя инцидент был непреднамеренным, мы искренне сожалеем о любом моральном ущербе, который он мог причинить, и ценим ваше понимание взаимно, поскольку мы со всей ответственностью работаем над разрешением этой ситуации".

В Международной федерации заверили, что ее вины в инциденте нет, поскольку "инфографическая карта, о которой идет речь, была разработана третьей стороной - внешним подрядчиком по предоставлению соответствующих услуг". Впрочем, отметили, что организация проводит внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем. Также приняты меры "для удаления изображения из обращения".

Фото: карта от FIFA (x.com/SpoxUkraineMFA)