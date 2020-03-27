ФІФА попросила футболістів погодитися на скорочення зарплати в два рази

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) просить футболістів погодитися на тимчасове зниження зарплат в 50 відсотків через кризу з доходами, яка виникла у наслідок пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Marca.

Це питання обговорювалося під час відеозв'язку з представниками Асоціації європейських клубів (ECA) і Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

Зазначається, що як тільки ситуація нормалізується і всі клуби вийдуть з карантину, контракти повернуться до колишнього статусу. Також, за інформацією медіа, ФІФА тимчасово заборонила клубам розривати контракти з тренерами та гравцями.

Нагадаємо, ФІФА розглядає варіант, при якому літнє трансферне вікно буде продовжено до січня 2021 року через пандемію.

Через загрозу поширення коронавірусу припинені національні чемпіонати в усіх європейських країнах крім Білорусі. Європейські футбольні чемпіонати планують дограти до 15 липня. При цьому поєдинки будуть проходити за прискореним графіком. І тільки після завершення чемпіонатів буде дограна решта матчів єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи.