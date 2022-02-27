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Усі потенційні суперники відмовилися грати з Росією за вихід на ЧС-2022

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Прага, Неділя 27 лютого 2022 14:16
Усі потенційні суперники відмовилися грати з Росією за вихід на ЧС-2022 Фото: Збірна Чехії на Євро-2020 (AP)
Автор: Антон Федорців

Спортивна ізоляція Росії набирає обертів. Три футбольні збірні відмовилися грати проти росіян у плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Футбольної асоціації Чехії.

Чехи відмовилися від можливого поєдинку зі збірною Росії у фіналі плей-офф відбору до Мундіалю в Катарі. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет місцевої федерації.

"Виконком одностайно погодив рішення про те, що збірна Чехії у жодному разі не братиме участі в змаганнях проти збірної Росії у кваліфікаційному раунді ЧС-2022", – йдеться в заяві організації.

Комітет доручив керівникам Футбольної асоціації Чехії провести перемовини з УЄФА та ФІФА щодо ухваленого рішення. Крім того, комітет врахував позицію чеських клубів щодо небажання грати проти російських команд у єврокубках. Із цього питання теж планують переговори.

У плей-офф кваліфікації росіяни 24 березня повинні були зустрітитися зі збірною Польщі. Переможець цієї пари мав далі зустрітися зі Швецією або Чехією. Усі три збірні відмовилися грати з Росією. Найімовірніше, росіяни будуть дискваліфіковані.

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