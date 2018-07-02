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Салах став найбільш високооплачуваним гравцем "Ліверпуля"

НовиниСпорт    02.07.2018 - 12:19
Фото: Мохамед Салах (liverpoolfc.com)
Фото: Мохамед Салах (liverpoolfc.com)

Гравець підписав нову довгострокову угоду з "червоними"

"Ліверпуль" оголосив про укладення нової довгострокової угоди з форвардом збірної Єгипту Мохамедом Салахом. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Умови контракту з 26-річним форвардом не повідомляються. За даними The Telegraph, угода розрахована до 2023 року, а його зарплата виросла з 100 до 200 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Таким чином він став найбільш високооплачуваним гравців "Ліверпуля".

Салах перейшов в англійський клуб в червні 2017 року з "Роми". У минулому сезоні він провів за клуб 52 матчі у всіх турнірах, забивши 44 голи і віддавши 16 гольових передач.

Єгипетський форвард був визнаний кращим бомбардиром чемпіонату Англії сезону 2017/18, а також допоміг клубу вийти в фінал Ліги чемпіонів, де "Ліверпуль" програв іспанському "Реалу" (1:3), Салах через травму був замінений в першому таймі зустрічі.

 

Також Салах з складі збірної Єгипту брав участь в чемпіонаті світу-2018, його команда зазнала трьох поразок в групі А і не вийшла в плей-офф турніру.

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Теги публікації: Ливерпуль, Єгипет, ЧМ-2018, контракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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