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ФИФА избрала президента на новый срок: он получил орден от Путина

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Кигали, Четверг 16 марта 2023 14:06
ФИФА избрала президента на новый срок: он получил орден от Путина Фото: Джанни Инфантино минимум еще 4 года будет руководить ФИФА (twitter.com/FIFAcom)
Автор: Антон Федорцив

На безальтернативной основе конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) переизбрал Джанни Инфантино на новый президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter организации.

52-летний функционер был единственным претендентом на кресло президента ФИФА. Его избрали делегаты 73-го конгресса организации, проходящего в столице Руанды – Кигали.

Инфантино будет работать во главе мирового футбола минимум до февраля 2027 года. Главой ФИФА он стал после Зеппа Блаттера в 2016-м в статусе и. о. президента. Полноценно кресло главы Международной федерации футбола перешло к нему в 2019 году, так что потенциально он может работать в должности до 2031 года.

Переизбраться Инфантино удалось благодаря поддержке большинства делегатов из неевропейских стран. Ассоциации-члены УЕФА, в частности скандинавские государства и Немецкий футбольный союз, были не в восторге от идеи нового срока швейцарца. Впрочем, альтернативный кандидат не был предложен.

Инфантино не раз критиковали за симпатии к авторитарным режимам. В частности, он активно продвигал сохранение за РФ статуса хозяина ЧМ-2018 после оккупации украинских территорий, а также лоббировал Мундиаль в Катаре. Зимой 2019 года он получил российский Орден Дружбы из рук Путина.

На конгрессе ФИФА год назад руководимая Инфантино организация не исключила Россию из своих рядов, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину. Тогда функционеры решили своевременным предоставление русскому статуса одного из официальных языков ФИФА.

К слову, накануне Европейская ассоциация легкой атлетики подтвердила бан РФ и Беларуси до конца агрессии против Украины.

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