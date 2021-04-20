ФІФА категорично проти Суперліги: клуби мають понести відповідальність

"У ФІФА ми можемо тільки категорично не схвалювати створення Суперліги, яка являє собою закритий цех. Вона є відходом від існуючих інститутів, ліг, асоціацій, УЄФА і ФІФА", - заявив Інфантіно.

За його словами, людям у пошуках короткострокової фінансової вигоди слід більш ретельно обдумувати кроки і брати на себе відповідальність.

"Якщо хтось обирає власний шлях, то має миритися з наслідками свого вибору. Вони (клуби, - ред.) несуть відповідальність за свій вибір. Конкретно це означає, що або ви в грі, або ні. Наполовину бути не може", - додав президент ФІФА.