Глава "Баварії" про Суперлігу: не думаю, що вирішить фінансові проблеми європейських клубів

Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге заявив, що мюнхенський клуб не брав участі у створенні Суперліги Європи . "Баварія", за його словами, бачить правильний шлях для розвитку європейського футболу в підтримці реформ Ліги чемпіонів

"Баварія не брала участь у створенні Суперліги. Ми переконані, що нинішня структура футболу гарантує надійний фундамент. Баварія вітає реформи Ліги чемпіонів, тому що ми вважаємо, що вони є правильним кроком для розвитку європейського футболу. Змінений груповий етап зробить турнір більш азартним і емоційним", - заявив Румменігге.

На його думку, Суперліга Європи не вирішить фінансові проблеми, які виникли через пандемію.

"Я не думаю, що Суперліга вирішить фінансові проблеми європейських клубів, які виникли через коронавірус. Більш того, всі клуби в Європі повинні солідарно працювати над забезпеченням раціональності в структурі витрат, особливо зарплат футболістів і гонорарів агентів щодо доходів", - заявив голова правління "Баварії".