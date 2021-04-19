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Глава "Баварії" про Суперлігу: не думаю, що вирішить фінансові проблеми європейських клубів

Новость на русском → Мюнхен, Понеділок 19 квітня 2021 21:08
Глава "Баварії" про Суперлігу: не думаю, що вирішить фінансові проблеми європейських клубів Фото: голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге заявив, що мюнхенський клуб не брав участі у створенні Суперліги Європи. "Баварія", за його словами, бачить правильний шлях для розвитку європейського футболу в підтримці реформ Ліги чемпіонів

Про це повідомляє прес-служба футбольного клубу.

"Баварія не брала участь у створенні Суперліги. Ми переконані, що нинішня структура футболу гарантує надійний фундамент. Баварія вітає реформи Ліги чемпіонів, тому що ми вважаємо, що вони є правильним кроком для розвитку європейського футболу. Змінений груповий етап зробить турнір більш азартним і емоційним", - заявив Румменігге.

На його думку, Суперліга Європи не вирішить фінансові проблеми, які виникли через пандемію.

"Я не думаю, що Суперліга вирішить фінансові проблеми європейських клубів, які виникли через коронавірус. Більш того, всі клуби в Європі повинні солідарно працювати над забезпеченням раціональності в структурі витрат, особливо зарплат футболістів і гонорарів агентів щодо доходів", - заявив голова правління "Баварії".

Нагадаємо, в ніч на 19 квітня 12 клубів, "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челсі", "Тоттенхем", "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Реал Мадрид", "Барселона", "Атлетіко", "Інтер", "Мілан" і "Ювентус", оголосили про створення нового європейського турніру Суперліги. Також був опублікований формат проведення змагання, у ньому планується участь 20 команд.

Суперлігу планують проводити у форматі двох груп по 10 команд. Турнір може стартувати вже у серпні. Матчі будуть проходити посеред тижня.

Зазначимо, керівництво новоствореної Суперліги Європи подало до суду на ФІФА і УЄФА через плани асоціацій заборонити клубам брати участь у турнірі. Клубам, які візьмуть участь у Суперлізі, пригрозили виключенням з усіх турнірів - національних і міжнародних.

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