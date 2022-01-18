ФІФА анулювала жовті картки у відборі до ЧС-2022: що це значить для збірної України

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) анулювала жовті картки футболістів національних команд перед стиковими матчами відбору на Чемпіонат світу - 2022. З них шість - у збірної України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За інформацією ЗМІ, у загальній кількості жовті картки було анульовано у 107 футболістів. Таким чином, всі вони зможуть взяти участь у півфінальних стикових матчах.

Втім, гравці, які в останньому турі групового етапу відбору ЧС-2022 отримали дві жовті картки в одному матчі, залишаються дискваліфікованими на півфінал "стиків".

Разом з тим відповідне рішення стосується і збірної України, оскільки перед півфінальним стиковим матчем із Шотландією (24 березня, Глазго) під загрозою дискваліфікації перебували одразу шестеро гравців збірної, а саме:

Георгій Бущан,

Ілля Забарний,

Сергій Кривцов,

Микола Матвієнко,

Едуард Соболь,

Андрій Ярмоленко.

Тепер жовті картки всіх цих футболістів анульовані.