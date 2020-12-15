Сума збитків від стихійних лих в 2020 році склала 76 млрд доларів

Сума збитків від стихійних лих, масштабних лісових пожеж та рекордної кількості ураганів в Атлантиці досягла 76 млрд доларів у 2020 році.

Про це пише Reuters з посиланням на дані швейцарської страхової компанії Swiss Re.

Цікаво, що роком раніше збиток від стихійних лих оцінили всього у 54 млрд доларів.

Загальні збитки страхової галузі в розмірі 83 млрд доларів зробили 2020 рік п'ятим самим витратним роком з 1970 року, підрахували страховики зі штаб-квартирою в Цюріху.

"Збитки були викликані рекордною кількістю сильних штормів - гроз з торнадо, повенями, градом і лісовими пожежами у США", - переконані в Swiss Re.

В Каліфорнії, Орегоні і штаті Вашингтон сталося понад 800 лісових пожеж, від яких постраждали близько 6 млн акрів землі. Через пожежі були зруйновані тисячі будинків, споруд і приватних будівель, що викликало мільярди страхових випадків.

Ще 20 млрд доларів страхових виплат довелося зробити після бурхливого сезону ураганів у Північній Атлантиці, під час якого сталося 30 ураганів.

"Тільки на Луїзіану обрушилося п'ять штормів, хоча велика частина злив не зачепила густонаселені райони, що знизило загальний рівень застрахованих збитків з рівня в 97 млрд доларів, які довелося виплатити у 2017 році", - відзначають в Swiss Re.

Там вважають, що зміна клімату призведе до збільшення числа таких явищ, оскільки вологе повітря і підвищення температури створюють більш екстремальні погодні умови.

"Як і у випадку з COVID-19, зміна клімату стане серйозним випробуванням для глобальної стійкості, - каже Жером Жан Хегели, головний економіст Swiss Re Group. - COVID-19 хоча б має граничний термін, а зміна клімату - ні, і нездатність "озеленити" відновлення світової економіки зараз призведе до збільшення витрат для суспільства в майбутньому".

Він зазначив, що його оцінки втрат в результаті катастроф не включають претензії, пов'язані з COVID-19, які, за його словами, потребують значно більше часу, ніж зазвичай, для оцінки та підрахунку.

Раніше сайт РБК-Україна писав про те, що в Україні сильно зміниться клімат через глобальне потепління.

Нагадаємо, Німеччина обіцяє виділити 500 млн євро на підтримку зусиль бідних країн світу у сфері боротьби зі змінами клімату.

Про плани досягнення вуглецевої нейтральності повідомив президент Володимир Зеленський.