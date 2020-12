На Фіджі сильний ураган зруйнував будинки і дороги, є жертви

На острови Фіджі обрушився сильний ураган Яса. Багато жителів острівної держави залишилися без даху над головою і прісної води.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевої влади, жертвами природної стихії стали чотири людини.

Генеральний директор Червоного Хреста Фіджі Иліспеці Рокотунідау повідомив, що збитки і руйнування зазнали 70% провінції Буа на північному острові Вануа-Льову, тоді як невеликий острів Кіа був зруйнований повністю, як показала аерофотозйомка.

Шторму привласнена п'ята категорія за шкалою ураганів Саффіра - Сімпсона.

Фото: наслідки урагану Яса (twitter.com/infra_fj)

У той час як найбільший острів Віті-Льову, де проживають близько трьох чвертей фіджійців, уникнув гіршого, Вануа-Льову та інші невеликі острови зіткнулися гострою нестачею прісної води і притулку.

У зв'язку з цим Австралія вирішила направити літаки ВПС для спостереження за районами, які постраждали від буревію, і запропонувала Фіджі додаткову допомогу.

