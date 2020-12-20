ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

На Фиджи сильный ураган разрушил дома и дороги, есть жертвы

Сува, Воскресенье 20 декабря 2020 09:24
На Фиджи сильный ураган разрушил дома и дороги, есть жертвы
Фото: последствия урагана Яса (twitter.com/infra_fj)
Автор: РБК-Украина

На острова Фиджи обрушился сильный ураган Яса. Многие жители островного государства остались без крова и пресной воды.

Об этом сообщает Reuters.

По данным местных властей, жертвами природной стихии стали четыре человека.

Генеральный директор Красного Креста Фиджи Илиспеци Рокотунидау сообщил, что ущерб и разрушения понесли 70% провинции Буа на северном острове Вануа-Леву, тогда как небольшой остров Киа был разрушен полностью, как показала аэрофотосъемка.

Шторму присвоена пятая категория по шкале ураганов Саффира - Симпсона.

Фото: последствия урагана Яса (twitter.com/infra_fj)

В то время как самый большой остров Вити-Леву, где проживают около трех четвертей фиджийцев, избежал худшего, Вануа-Леву и другие небольшие острова столкнулись острой нехваткой пресной воды и убежища.

В связи с этим Австралия решила направить самолеты ВВС для наблюдения за районами, пострадавшими от урагана, и предложила Фиджи дополнительную помощь.

Напомним, Германия обещает выделить 500 млн евро на поддержку усилий бедных стран мира в сфере борьбы с изменениями климата.

Кроме того, сумма ущерба от стихийных бедствий в 2020 году составила 76 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ураганФиджи

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь