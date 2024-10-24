"Фиаско" России на саммите БРИКС и кредиты для Украины от ЕС и США: новости за 23 октября

Россия не добилась от лидеров стран БРИКС "альтернативной" позиции насчет войны в Украине. Тем временем США и Евросоюз анонсировали крупные кредиты для Украины, которые погасят за счет замороженных российских активов.

Более детально о том, что произошло в среду, 23 октября, - в материале РБК-Украина .

Украина назвала итоговую декларацию саммита БРИКС "фиаско" России

Россия не смогла навязать свое видение мирового порядка странам БРИКС в ходе саммита в Казани. Попытки Москвы потерпели фиаско.

Как обратили внимание в МИД Украины, страны БРИКС в итоговой декларации саммита лишь напомнили о своих национальных позициях насчет войны, а также свою преданность целям и принципам Устава ООН, мирному урегулированию и дипломатии.

Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро

Украина получит от Евросоюза кредит на сумму до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Такое решение утвердил Совет ЕС.

Зеленский: США решили предоставить Украине 20 млрд долларов

США приняли решение о передаче Украине 20 млрд долларов в рамках кредита. Его погасят за счет прибыли от замороженных на Западе активов РФ, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, 20 млрд долларов от США - это часть решения "Большой семерки" о предоставлении Украине 50 млрд долларов. Это необходимо для защиты и стойкости Украины.

Украина получит от Франции три самолета Mirage 2000 в начале 2025 года, - СМИ

Франция решила поставить в Украину первую партию из трех самолетов Mirage 2000-5. Они будут вооружены крылатыми ракетами SСALP и бомбами AASM, пишет La Tribune.

Украина получила транш от МВФ

Очередной транш от Международного валютного фонда на 1,1 млрд долларов поступил в Украину, рассказал премьер Денис Шмыгаль.

Денежные средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.

Солдат КНДР переместили с Дальнего Востока вглубь России, - ЦПД

Солдат Северной Кореи, находящихся в восточной части России, переместили.

Их могли перебросить вглубь территории РФ, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.