"Фиаско" России на саммите БРИКС и кредиты для Украины от ЕС и США: новости за 23 октября
Россия не добилась от лидеров стран БРИКС "альтернативной" позиции насчет войны в Украине. Тем временем США и Евросоюз анонсировали крупные кредиты для Украины, которые погасят за счет замороженных российских активов.
Более детально о том, что произошло в среду, 23 октября, - в материале РБК-Украина.
Украина назвала итоговую декларацию саммита БРИКС "фиаско" России
Россия не смогла навязать свое видение мирового порядка странам БРИКС в ходе саммита в Казани. Попытки Москвы потерпели фиаско.
Как обратили внимание в МИД Украины, страны БРИКС в итоговой декларации саммита лишь напомнили о своих национальных позициях насчет войны, а также свою преданность целям и принципам Устава ООН, мирному урегулированию и дипломатии.
Совет ЕС утвердил кредит для Украины на сумму до 35 млрд евро
Украина получит от Евросоюза кредит на сумму до 35 млрд евро в рамках обязательств G7. Такое решение утвердил Совет ЕС.
Зеленский: США решили предоставить Украине 20 млрд долларов
США приняли решение о передаче Украине 20 млрд долларов в рамках кредита. Его погасят за счет прибыли от замороженных на Западе активов РФ, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, 20 млрд долларов от США - это часть решения "Большой семерки" о предоставлении Украине 50 млрд долларов. Это необходимо для защиты и стойкости Украины.
Украина получит от Франции три самолета Mirage 2000 в начале 2025 года, - СМИ
Франция решила поставить в Украину первую партию из трех самолетов Mirage 2000-5. Они будут вооружены крылатыми ракетами SСALP и бомбами AASM, пишет La Tribune.
Украина получила транш от МВФ
Очередной транш от Международного валютного фонда на 1,1 млрд долларов поступил в Украину, рассказал премьер Денис Шмыгаль.
Денежные средства будут направлены на покрытие важных бюджетных расходов невоенного характера.
Солдат КНДР переместили с Дальнего Востока вглубь России, - ЦПД
Солдат Северной Кореи, находящихся в восточной части России, переместили.
Их могли перебросить вглубь территории РФ, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.
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