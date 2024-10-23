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Украина назвала итоговую декларацию саммита БРИКС "фиаско" России

Киев, Среда 23 октября 2024 18:18
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Украина назвала итоговую декларацию саммита БРИКС "фиаско" России Фото: МИД Украины отреагировал на итоговую декларацию саммита БРИКС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия не смогла навязать свое видение мирового порядка странам БРИКС в ходе саммита в Казани. Попытки Москвы потерпели фиаско.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

В министерстве отметили, что обратили внимание на пункт в итоговой декларации саммита БРИКС в Казани, который посвящен войне в Украине. Там страны БРИКС лишь напомнили о своих национальных позициях насчет такого вопроса, а также свою преданность целям и принципам Устава ООН, мирному урегулированию и дипломатии.

По мнению МИД, это показывает, что России не удалось "экспортировать" участникам саммита свои неоимпериалистические взгляды на изменение мирового правопорядка и глобальной архитектуры безопасности из-за агрессии против Украины.

"Попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции т.н. "Глобального Юга" по поводу российской агрессии против Украины потерпели очередное фиаско", - добавили в ведомстве.

В украинском министерстве подчеркнули, что итоговая декларация продемонстрировала отсутствие единой позиции БРИКС насчет российской агрессии против Украины. А сам саммит показал, что мировое большинство остается на стороне Украины в стремлении гарантировать справедливый мир.

Итоговая декларация

Напомним, сегодня, 23 октября, лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию саммита в Казани.

В одном из пунктов они упомянули войну против Украины и заверили, что они якобы поддерживают выполнение Устава ООН. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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