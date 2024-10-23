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Солдат КНДР переместили с Дальнего Востока вглубь России, - ЦПД

Россия, Среда 23 октября 2024 13:58
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Солдат КНДР переместили с Дальнего Востока вглубь России, - ЦПД Фото: солдат КНДР переместили с Дальнего Востока вглубь России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Солдат Северной Кореи, находящихся в России, переместили. Их могли перекинуть вглубь территории РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

"Есть перемещение военных КНДР с Дальнего Востока РФ вглубь России. Напоминаю, что Россия планирует использовать корейцев для начала в Курской области", - отметил Коваленко.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия собирается переправить северокорейских военных в Курскую область уже в среду, 23 октября.

КНДР отправила солдат в Россию

Северная Корея направила в Россию своих солдат, которые, по сообщениям разведки, должны принять участие в боевых действиях против Украины. Солдаты КНДР проходили обучение на четырех полигонах на Дальнем Востоке РФ.

Как сообщали в украинской разведке, КНДР могла направить в Россию 11 тысяч военных. По словам президента Украины Владимира Зеленского, КНДР может готовить две бригады войск по 6 тысяч солдат.

Буданов рассказал, что Северная Корея направила России ракеты и людей, чтобы получить технологии для тактического ядерного оружия.

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