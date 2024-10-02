Фиаско ракетной программы. Почему атака Ирана на Израиль завершилась провалом

Согласно данным армии обороны Израиля, Иран 1 октября выпустил по территории Израиля 181 баллистическую ракету. Во время предыдущей массированной атаки Иран атаковал Израиль 130 дронами-камикадзе, 30 крылатыми и 120 баллистическими ракетами. "Шахеды" летели около шести часов, поэтому атака не была неожиданностью для ЦАХАЛа.

В этот раз атака длилась около 30 минут, ракеты были запущены волнами. Опубликованные в сети видео создавали впечатление, что Иран проломил противовоздушную оборону Израиля, но это оказалось не так.

Israel's air defence completely failed tonight. pic.twitter.com/H06TKJKVHF — Clash Report (@clashreport) Октябрь 1, 2024

По официальным заявлениям Израиля, в результате удара два человека получили ранения, один человек погиб. Это был палестинец в Секторе Газа, и его гибель связана не со взрывом. Мужчина вышел из укрытия до отбоя тревоги, и на него упала часть перехваченной иранской ракеты.

Еще одна иранская ракета ударила по школе в городе Гадере в центральной части Израиля, другая приземлилась в 400 метрах от штаб-квартиры израильской разведслужбы "Моссад".

Другие последствия атаки - это выбитые стекла, воронки на дорогах, засыпанные землей авто.

Аналитики издания отмечают, что противоракетная оборона Израиля могла пропустить иранские ракеты, учитывая их количество. За перехват баллистики отвечают системы Arrow-3 или "Праща Давида". Известный "Железный купол" не предназначен для сбивания баллистических ракет и может "дорабатывать" по обломкам.

"В то же время иранские ракеты продемонстрировали точность на уровне "куда-то в Израиль", а в лучшем случае в районе +/- 400 метров, если брать случай с упавшей рядом со штаб-квартирой "Моссада" ракетой", - отмечают в Defense Express.

Кроме того, у иранских ракет была небольшая боевая часть, которая к тому же взрывалась, когда уже "зарылась" в землю, что уменьшало и даже нивелировало ее разрушительную силу.

По мнению аналитиков, иранская атака показала провал всей ракетной программы Тегерана. Ракеты оказались хоть и дальнобойными, но неточными и маломощными.

"Очевидно, Иран запросит у РФ системы навигации для них, которые позволят нивелировать один из недостатков", - добавляют авторы.