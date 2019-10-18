ФГВФО назвав суму виплат вкладникам банків-банкрутів

Протягом вересня 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 47,3 млн грн у межах гарантованого відшкодування в 200 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За даними прес-служби, загальна сума коштів, отримана вкладниками банків, що були передані в управління фонду після 2012 року, становить 89 631,6 млн грн.

На 1 жовтня 2019 року загальна сума акумульованих Фондом коштів склала 8 350,2 млн грн. Від регулярного збору за січень-вересень 2019 року надходження до фонду склали 2 642,2 млн грн.

Як повідомили в прес-службі, станом на 1 жовтня 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховується 75 банків-учасників. У стадії ліквідації знаходиться 69 банків, 26 банків вже ліквідовано фондом.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми вже в цьому році, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.

У вересні 2019 року керівник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ФГВФО Світлана Рекрут заявила, що майно компаній-банкрутів продаватимуть через систему ProZorro.Продажі.