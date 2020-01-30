ФГВФО назвав обсяг проданих активів банків-банкрутів

Фото: ФГВФО (fg.gov.ua)

За 2019 рік було продано активів банків-банкрутів на 7,8 млрд грн

У 2019 році через відкриті електронні аукціони було продано активів неплатоспроможних банків на загальну суму 7 832,8 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За даним прес-служби, цей показник більш ніж на 1 млрд грн перевищив рівень 2018 року. Протягом 2019 року найбільше коштів від реалізації активів надійшло у такі банки:

- АТ "ВТБ БАНК" - 1 538,5 млн грн;

- ПАТ "КБ "НАДРА" - 1 404,3 млн грн;

- АТ "ДЕЛЬТА БАНК" - 1 339,1 млн грн;

- ПАТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" - 609,4 млн грн;

- ПАТ "БАНК "ФОРУМ" - 546,7 млн грн.

Як зазначили у ФГВФО, мова йде про продаж саме кредитів і прав вимог за ними. Тобто це купівля боргу, а не майна, переданого у заставу за цими кредитами.

За ціною продажуТОП-3 проданих у 2019 році об’єктів нерухомості склали:

Офісне приміщення у центрі Києва, що перебувало на балансі ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", продано за 425,1 млн грн - на рівні стартової ціни. Торги проходили у системі ProZorro.Продажі за голландською моделлю аукціону.

Бізнес-центр "ІНКОМ" у Києві, що перебував на балансі АТ "ВТБ БАНК", продано за 390 млн грн (початкова ціна лоту - 338,8 млн грн). Англійський аукціон пройшов у системі ProZorro.Продажі.

Громадсько-офісний центр у Києві, що перебував на балансі АТ "ВТБ БАНК", продано за 351,0 млн грн (початкова ціна - 256,0 млн грн). Торги проходили у системі ProZorro.Продажі за англійською моделлю аукціону.

Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут в серпні 2019 року заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.

Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн.