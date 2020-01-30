ФГВФО назвав обсяг проданих активів банків-банкрутів

За 2019 рік було продано активів банків-банкрутів на 7,8 млрд грн
У 2019 році через відкриті електронні аукціони було продано активів неплатоспроможних банків на загальну суму 7 832,8 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
За даним прес-служби, цей показник більш ніж на 1 млрд грн перевищив рівень 2018 року. Протягом 2019 року найбільше коштів від реалізації активів надійшло у такі банки:
Як зазначили у ФГВФО, мова йде про продаж саме кредитів і прав вимог за ними. Тобто це купівля боргу, а не майна, переданого у заставу за цими кредитами.
За ціною продажуТОП-3 проданих у 2019 році об’єктів нерухомості склали:
Як повідомляло РБК-Україна, директор-розпорядник ФГВФО Світлана Рекрут в серпні 2019 року заявила, що Фонд гарантування вкладів фізичних осіб пропонує провести перше підвищення гарантованої суми, а до 2027 року довести її до 100 тис. євро в гривневому еквіваленті.
Як повідомляло РБК-Україна, протягом 2019 року вкладникам неплатоспроможних банків виплачено 834,0 млн грн в рамках гарантованого відшкодування до 200 тис. грн.