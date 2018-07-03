ФГВФО у липні виставить на торги перші пули кредитів неплатоспроможних банків

Фонд розробив нові принципи формування пулів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виставить на торги перші пули кредитів неплатоспроможних банків вже в липні цього року. Про це заявила Світлана Рекрут, заступник директора-розпорядника фонду.

"Для нас важливо розробити такі принципи формування пулів, щоб повністю нівелювати "суб'єктивний фактор" та можливість стороннього втручання в цей процес. В основі - так званий календарний підхід, коли до складу пулу в хронологічному порядку проведення аукціонів будуть включатися активи, індивідуальна продаж яких не відбулася. І кожен наступний лот починає формуватися автоматично, як тільки попередній досягне встановленої нижньої межі за розміром пулу – коду загальна сума заборгованості за кредитами досягне 1 млрд гривень", - пояснила Рекрут.

При цьому, нормативними актами ФГВФО встановлено ще одне обмеження: заборгованість за індивідуальним активу, який входить до складу пулу, не може перевищувати 50% від загальної заборгованості пулу. Так, наприклад, якщо заборгованість по одному кредиту становить 1,5 млрд гривень - до складу пулу будуть включені права вимоги ще за кількома кредитами, сумарна заборгованість по яких складе також 1,5 млрд гривень", - розповіла чиновниця.

За її словами, на сьогодні завершується процедура формування перших дев'яти таких пулів. Як очікується, до їх складу увійдуть права вимоги за майже 700 кредитами юридичних осіб, загальна заборгованість за якими становить близько 15 млрд гривень. Незважаючи на те, що кожен з активів вже пройшов етап індивідуальних торгів по голландської моделі аукціонів і в процесі зниження ціни навіть на 80% він так і не був проданий - початкова ціна реалізації кожного пулу складе 20% від загальної заборгованості за договорами - близько 400 млн гривень за пул. До складу кожного сформованого лота в середньому входити активи 8-10 неплатоспроможних банків.

Сьогодні на балансі банків, які ліквідуються, враховуються кредити юридичних осіб, загальна заборгованість по яких становить понад 300 млрд гривень.

Нагадаємо, ФГВФО продав борги двох відомих мереж супермаркетів з дисконтом 72%.