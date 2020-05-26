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ФГВФО з 21-ї спроби продав одеський стадіон "Чорноморець"

Новини » Економіка     26.05.2020 - 11:01
ФГВФО з 21-ї спроби продав одеський стадіон "Чорноморець"
Фото: стадіон Чорноморець (www.fg.gov.ua)

Стадіон перебував у заставі одеського банка-банкрута

Одеський стадіон "Чорноморець" продали за 193,8 млн грн на аукціоні 22 травня. Покупцем стала компанія ALLRISE CAPITAL INC. (Сполучені Штати Америки).

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

За даними прес-служби, організатором торгів виступила компанія "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" (FFN), аукціон був проведений за голландською моделлю.

Фонд очікує підписання договору та перерахування коштів, що будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ "ІМЕКСБАНК" та державі. Станом на 1 травня 2020 Фонд гарантування виплатив вкладникам АТ "ІМЕКСБАНК" 4,2 млрд грн гарантованого відшкодування.

"Стадіон знайшов свого покупця після 20 безуспішних спроб продажу на відкритих аукціонах: через електронну систему Прозорро.Продажі та за допомогою іноземних радників, окремо та у складі пулів з правами вимоги за кредитами. Продажі цього об’єкта, як і решти активів в управлінні Фонду, стартували зі 100% балансової вартості", - зазначили в прес-службі фонду.

Відзначимо, у липні 2019 року ціна стадіону "Чорноморець" була знижена у п’ять разів до 733 млн грн.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав на голландському аукціоні недобудований торгово-розважальний центр Respublika в Києві за 777 млн грн.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України стадионбанкиФГВФО
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