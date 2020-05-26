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ФГВФЛ с 21-й попытки продал одесский стадион "Черноморец"

Новости » Экономика     26.05.2020 - 11:01
ФГВФЛ с 21-й попытки продал одесский стадион "Черноморец"
Фото: стадион Черноморец (www.fg.gov.ua)

Стадион находился в залоге одесского банка-банкрота

Одесский стадион "Черноморец" продали за 193,8 млн грн на аукционе 22 мая. Покупателем стала компания ALLRISE CAPITAL INC. (Соединенные Штаты Америки).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По данным пресс-службы, организатором торгов выступила компания "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN), аукцион был проведен по голландской модели.

Фонд ожидает подписания договора и перечисления средств, которые будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "ИМЭКСБАНК" и государству. По состоянию на 1 мая 2020 Фонд гарантирования выплатил вкладчикам АО "ИМЭКСБАНК" 4,2 млрд грн гарантированного возмещения.

"Стадион нашел своего покупателя после 20 безуспешных попыток продажи на открытых аукционах: через электронную систему Прозорро.Продажи и с помощью иностранных советников, отдельно и в составе пулов с правами требования по кредитам. Продажи этого объекта, как и остальных активов в управлении Фонда, стартовали со 100% балансовой стоимости", - отметили в пресс-службе фонда.

Отметим, что в июле 2019 года цена стадиона "Черноморец" была снижена в пять раз - до 733 млн грн.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал на голландском аукционе недостроенный торгово-развлекательный центр Respublika в Киеве за 777 млн грн.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины стадионбанкиФГВФЛ
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