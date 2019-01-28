ФДМ програв ще один суд щодо призначення радників з приватизації

Призначення інвестиційних радників заблоковане з літа минулого року

Фонду государственного имущества отказали в удовлетворении апелляционной жалобы относительно назначения инвестиционных советников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. руководителя ФГИ Виталия Трубарова Facebook.

Он отметил, что ФГИ пытается в судах разблокировать процесс утверждения Кабинетом министров инвестиционных советников на пяти предприятиях большой приватизации.

Как сообщил Трубаров, апелляционную жалобу компании Pericles Global Advisory, которая победила в конкурсе, суд вообще оставил без рассмотрения.

"Фонд непременно подаст кассацию, но это дополнительные потери времени, это предприятия, которые простаивают и удешевляются, это работники, которые не получают зарплаты. Это точно не на пользу государства, но это происходит", - написал Трубаров.

Напомним, в конце июля 2018 года были отобраны советники по приватизации шести объектов. Реализацией угольной компании "Краснолиманская", "Президент-отеля" и "Индара" должен заниматься "Конкорд Консалтинг" в составе консорциума KPMG, "Бюро Маркуса" и Redcliffe Partners. За продажу Одесского припортового отвечает Pericles Global Advisory вместе с White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital. Для приватизации "Электротяжмаша" был отобран советник "KMPG Украина" в составе консорциума Baker McKenzie, Henniger Winkelmann Consulting. Продажа ОГХК будет сопровождать "BDO корпоративные финансы" совместно с Baker & McKenzie, Baker Tilly Ukraine и Asset Expertise.

Но сейчас из этих шести активов к приватизации готовится только "Президент-отель". По данным РБК-Украина, Фонд госимущества планирует продать его уже этой весной. Для остальных объектов Окружной административный суд города Киева запретил правительству утверждать инвестиционных советников. Произошло это в рамках иска компании "Грант Торнтон" и юридической фирмы "Маршаллер и партнеры" к ФГИ с требованием отменить результаты конкурсов.