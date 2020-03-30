ФДМ відмовився від великої приватизації на час кризи

Приватизація великих підприємств в Україні зупинена до стабілізації на фінансових ринках. Про це написав голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Сенниченко, підготовка підприємств до залучення інвесторів продовжується і проводяться аудити та розробка маркетингових матеріалів для виставлення на аукціони обєктів одразу після кризи.

"В умовах світової економічної турбулентності, спричиненою епідемією COVID-19, наразі приймаємо рішення утриматися від виставлення на приватизаційні аукціони об’єкти великої приватизації та державні підприємства до стабілізації ситуації на фінансових ринках", - написав він.

Водночас мала приватизація не зупинятиметься на час кризи. "Тисячі невеликих об’єктів малої приватизації: лазні, гаражі, занедбані будиночки, непрацюючі об’єкти, незавершене будівництво - це об’єкти для інвестицій малого та середнього бізнесу, об’єкти для інвестування заощаджень", - написав він.

"Малу приватизацію активно реалізуємо. Велику - готуємо", - додав Сенниченко.

Нагадаємо, раніше голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив, що незважаючи на карантин в Україні, Фонд держмайна не буде переносити велику та малу приватизацію.

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації тією чи іншою мірою схвалюють 37% українців. У то же час 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського розпочати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.