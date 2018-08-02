ФФУ готова дискваліфікувати замішаних у договірних матчах

У справі вже вручено 11 підозр

Причетні до кримінальній справі про договірних матчах в українському футболі будуть дискваліфіковані, повідомляється на офіційному сайті Федерації футболу України (ФФУ).

Організація повідомила з посиланням на Національну поліцію, що вже 11 осіб отримали повідомлення про підозру.

"Як тільки слідство збере достатньо доказів причетності підозрюваних до організації або участі в договірних матчах, такі матеріали будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя ФФУ, які будуть вирішувати питання про відсторонення корумпованих функціонерів від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом", - цитує сайт ФФУ генерального секретаря організації Юрія Запісоцького