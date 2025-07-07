ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Фейковые боты и удары по ТЦК: РФ развернула новую кампанию против мобилизации в Украине

Понедельник 07 июля 2025 14:57
UA EN RU
Фейковые боты и удары по ТЦК: РФ развернула новую кампанию против мобилизации в Украине Иллюстративное фото: в Кабмине признали демографический кризис в Украине (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация развернула очередную информационно-психологическую операцию против Украины, направленную на подрыв мобилизационного процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В частности, вражеские ресурсы активно распространяют фейковые Telegram-боты, якобы предназначенные для отправки координат зданий городских и территориальных центров комплектования.

Эта кампания разворачивается на фоне серии ударов по ТЦК в разных регионах Украины, что может свидетельствовать о спланированной и скоординированной попытке врага дестабилизировать ситуацию, посеять панику среди граждан и сорвать проведение мобилизационных мероприятий.

Кроме того, такие Telegram-боты могут использоваться для сбора персональных данных украинцев, которые враг может в дальнейшем использовать для давления, шантажа или дезинформации.

Силовые структуры призывают не взаимодействовать с подозрительными Telegram-ботами и немедленно сообщать о них компетентные органы.

Атаки россиян на ТЦК

В последние недели российская армия изменила тактику воздушных атак по территории Украины. В частности, россияне начали атаковать здания ТЦК и СП. В большинстве случаев это приводит к жертвам и раненым среди гражданского населения. Однако страдают и военные.

В частности, сегодня россияне "Шахедами" атаковали города Харьков и Запорожье. Впоследствии стало известно, что целью врага были здания областных ТЦК и СП. Сейчас уже известно о десятках раненых в обоих городах. Подробно о последствиях ударов - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее российские террористы ударили по зданиям ТЦК в Полтаве. Из-за обстрела ранения получили десять человек. Среди пострадавших - двое военных ТЦК и СП и двое воинов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме Полтавы, враг также атаковал ТЦК в Кривом Роге и Кременчуге.

Больше о том, грозят ли атаки "Шахедов" на ТЦК срывом мобилизации в Украине - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского