Фейкові боти й удари по ТЦК: РФ розгорнула нову кампанію проти мобілізації в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема, ворожі ресурси активно поширюють фейкові Telegram-боти, нібито призначені для надсилання координат будівель міських і територіальних центрів комплектування.

Ця кампанія розгортається на тлі серії ударів по ТЦК у різних регіонах України, що може свідчити про сплановану і скоординовану спробу ворога дестабілізувати ситуацію, посіяти паніку серед громадян та зірвати проведення мобілізаційних заходів.

Крім того, такі Telegram-боти можуть використовуватись для збору персональних даних українців, які ворог може надалі використати для тиску, шантажу або дезінформації.

Силові структури закликають не взаємодіяти з підозрілими Telegram-ботами й негайно повідомляти про них компетентні органи.

Атаки росіян на ТЦК

Останніми тижнями російська армія змінила тактику повітряних атак по території України. Зокрема, росіяни почали атакувати будівлі ТЦК та СП. У більшості випадків це призводить до жертв та поранених серед цивільного населення. Однак страждають і військові.

Зокрема, сьогодні росіяни "Шахедами" атакували міста Харків та Запоріжжя. Згодом стало відомо, що ціллю ворога були будівлі обласних ТЦК та СП. Наразі вже відомо про десятки поранених в обох містах. Детально про наслідки ударів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше російські терористи вдарили по будівлях ТЦК у Полтаві. Через обстріл поранення отримали десятеро людей. Серед постраждалих - двоє військових ТЦК та СП та двоє воїнів Збройних сил України (ЗСУ). Крім Полтави, ворог також атакував ТЦК у Кривому Розі та Кременчуці.