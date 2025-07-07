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Фейкові боти й удари по ТЦК: РФ розгорнула нову кампанію проти мобілізації в Україні

Понеділок 07 липня 2025 14:57
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Фейкові боти й удари по ТЦК: РФ розгорнула нову кампанію проти мобілізації в Україні Ілюстративне фото: у Кабміні визнали демографічну кризу в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація розгорнула чергову інформаційно-психологічну операцію проти України, спрямовану на підрив мобілізаційного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема, ворожі ресурси активно поширюють фейкові Telegram-боти, нібито призначені для надсилання координат будівель міських і територіальних центрів комплектування.

Ця кампанія розгортається на тлі серії ударів по ТЦК у різних регіонах України, що може свідчити про сплановану і скоординовану спробу ворога дестабілізувати ситуацію, посіяти паніку серед громадян та зірвати проведення мобілізаційних заходів.

Крім того, такі Telegram-боти можуть використовуватись для збору персональних даних українців, які ворог може надалі використати для тиску, шантажу або дезінформації.

Силові структури закликають не взаємодіяти з підозрілими Telegram-ботами й негайно повідомляти про них компетентні органи.

Атаки росіян на ТЦК

Останніми тижнями російська армія змінила тактику повітряних атак по території України. Зокрема, росіяни почали атакувати будівлі ТЦК та СП. У більшості випадків це призводить до жертв та поранених серед цивільного населення. Однак страждають і військові.

Зокрема, сьогодні росіяни "Шахедами" атакували міста Харків та Запоріжжя. Згодом стало відомо, що ціллю ворога були будівлі обласних ТЦК та СП. Наразі вже відомо про десятки поранених в обох містах. Детально про наслідки ударів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше російські терористи вдарили по будівлях ТЦК у Полтаві. Через обстріл поранення отримали десятеро людей. Серед постраждалих - двоє військових ТЦК та СП та двоє воїнів Збройних сил України (ЗСУ). Крім Полтави, ворог також атакував ТЦК у Кривому Розі та Кременчуці.

Більше про те, чи загрожують атаки "Шахедів" на ТЦК зривом мобілізації в Україні - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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