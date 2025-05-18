Кремль активизировал масштабную операцию "Двойник" в разгар выборов в Польше, - ГУР

Россия перед выборами в Польше активизировала масштабную дезинформационную кампанию против Запада. Речь идет о спецоперации Doppelganger, которая имеет целью посеять раздор среди стран ЕС и НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО.

В ГУР отмечают, эти действия Кремля являются частью более широкой гибридной стратегии, направленной на ослабление единства Евросоюза и дестабилизацию демократических институтов в странах НАТО.

Они используют соцсеть X (ранее Twitter), ботофермы, фейковые аккаунты под видом избирателей, а также манипулятивные новости на польском языке.

Особую активность российские информационные каналы проявили с марта 2025 года.

Через них Кремль распространяет ложную информацию, подаваемую как "авторитетная аналитика" или "эксклюзив".

По информации ГУР, в рамках операции Doppelganger ("Двойник") российские спецслужбы создают фейковые новостные ресурсы, имитирующие влиятельные западные СМИ.

Фейки Кремля

Напомним, ранее мы писали, что Центр противодействия дезинформации предупреждает о новой волне пропаганды Кремля. Основная цель - дискредитировать процесс мирных переговоров и распространить дезинформацию о "несамостоятельности" Украины.

ЦПД писали, что прогнозируется также активизация информационных атак на Польшу накануне президентских выборов 18 мая, а также попытки дестабилизировать ситуацию в Молдове, направленные на раскол политической ситуации в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.