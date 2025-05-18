Кремль активізував масштабну операцію "Двійник" у розпал виборів в Польщі, - ГУР
Росія перед виборами в Польщі активізувала масштабну дезінформаційну кампанію проти Заходу. Йдеться про спецоперацію Doppelganger, яка має на меті посіяти розбрат серед країн ЄС і НАТО
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО.
За інформацією ГУР, у межах операції Doppelganger ("Двійник") російські спецслужби створюють фейкові новинні ресурси, які імітують впливові західні ЗМІ.
Через них Кремль поширює неправдиву інформацію, подану як "авторитетна аналітика" або "ексклюзив".
Особливу активність російські інформаційні канали виявили з березня 2025 року.
Вони використовують соцмережу X (раніше Twitter), ботоферми, фейкові акаунти під виглядом виборців, а також маніпулятивні новини польською мовою.
Основні меседжі зводяться до:
- критики підтримки України,
- підриву довіри до уряду Дональда Туска,
- закликів до виходу Польщі з ЄС,
- зображення України як джерела проблем і дестабілізації.
У ГУР зазначають, ці дії Кремля є частиною ширшої гібридної стратегії, спрямованої на послаблення єдності Євросоюзу та дестабілізацію демократичних інститутів у країнах НАТО.
Фейки Кремля
Нагадаємо, раніше ми писали, що Центр протидії дезінформації попереджає про нову хвилю пропаганди Кремля. Основна мета - дискредитувати процес мирних переговорів і поширити дезінформацію про "несамостійність" України.
ЦПД писали, що прогнозується також активізація інформаційних атак на Польщу напередодні президентських виборів 18 травня, а також спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові, спрямовані на розкол політичної ситуації в країні.
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