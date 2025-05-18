Кремль активізував масштабну операцію "Двійник" у розпал виборів в Польщі, - ГУР

Росія перед виборами в Польщі активізувала масштабну дезінформаційну кампанію проти Заходу. Йдеться про спецоперацію Doppelganger, яка має на меті посіяти розбрат серед країн ЄС і НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР МО.

У ГУР зазначають, ці дії Кремля є частиною ширшої гібридної стратегії, спрямованої на послаблення єдності Євросоюзу та дестабілізацію демократичних інститутів у країнах НАТО.

Вони використовують соцмережу X (раніше Twitter), ботоферми, фейкові акаунти під виглядом виборців, а також маніпулятивні новини польською мовою.

Особливу активність російські інформаційні канали виявили з березня 2025 року.

Через них Кремль поширює неправдиву інформацію, подану як "авторитетна аналітика" або "ексклюзив".

За інформацією ГУР, у межах операції Doppelganger ("Двійник") російські спецслужби створюють фейкові новинні ресурси, які імітують впливові західні ЗМІ.

Фейки Кремля

Нагадаємо, раніше ми писали, що Центр протидії дезінформації попереджає про нову хвилю пропаганди Кремля. Основна мета - дискредитувати процес мирних переговорів і поширити дезінформацію про "несамостійність" України.

ЦПД писали, що прогнозується також активізація інформаційних атак на Польщу напередодні президентських виборів 18 травня, а також спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові, спрямовані на розкол політичної ситуації в країні.

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