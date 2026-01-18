RU

Общество Образование Деньги Изменения

Россия распространяет фейк о разведке Украины: детали

Фото: РФ распространяет фейк о разрыве сотрудничества ГУР с разведкой США (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы передаче Украиной США "искаженных разведданных". В украинской разведке заявили, что это целенаправленная информационная атака России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.

В украинском и международном информационном пространстве появились ложные утверждения о якобы передаче Украиной Соединенным Штатам недостоверной разведывательной информации, которая впоследствии была использована Россией.

Толчком для фейка стала искаженная интерпретация сюжета французского телеканала, который российские пропагандисты использовали для манипуляций. В ГУР отмечают, что даже исходный материал был искажен, а его содержание - вырвано из контекста.

Как сообщают в ГУР, эти заявления являются намеренным конспирологическим вбросом, не имеющим никакого фактического подтверждения.

"Обнародованная информация не имеет под собой никакого объективного основания и реальных оснований", - отмечают в ГУР МО.

Также в ведомстве опровергли заявления о якобы неизбежном разрыве партнерских отношений между украинской и американской разведками.

"Украина продолжает активное и ответственное сотрудничество с международными партнерами, в частности с США, а обмен информацией продолжается", - подчеркивают в разведке.

По данным ЦПД, фейк активно распространяют российские пропагандистские паблики и сети ботов в соцсети X, используя его как инструмент информационного давления.

"Цель этой кампании - подорвать доверие между Украиной и ключевыми западными союзниками на фоне международных переговоров", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, дезинформация направлена на дискредитацию украинских спецслужб и ослабление международной поддержки Украины.

 

Российские фейки

Напомним, что в сети активно распространяется сообщение о якобы "полном отключении электроэнергии" в западных областях Украины, однако эта информация является ложной.

В ЦПД отметили, что речь идет о фейковом письме, которое поступает на электронную почту и маскируется под официальное сообщение.

Также оказалось фейком видео, в котором утверждается, что Польша, Германия и Франция якобы обязались в течение двух месяцев вернуть в Украину более 40 тысяч человек призывного возраста.

На самом деле в соцсетях распространяется манипулятивный ролик, оформленный под материал западного медиа, который не имеет никакого подтверждения.

В ЦПИ отмечают, что российская пропаганда продолжает системно дискредитировать Украину и ее военных, в частности распространяя фейки, в которых военнослужащих ВСУ безосновательно связывают с криминальными инцидентами.

