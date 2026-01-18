Россия распространяет фейк о разведке Украины: детали

В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы передаче Украиной США "искаженных разведданных". В украинской разведке заявили, что это целенаправленная информационная атака России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.
В украинском и международном информационном пространстве появились ложные утверждения о якобы передаче Украиной Соединенным Штатам недостоверной разведывательной информации, которая впоследствии была использована Россией.
Толчком для фейка стала искаженная интерпретация сюжета французского телеканала, который российские пропагандисты использовали для манипуляций. В ГУР отмечают, что даже исходный материал был искажен, а его содержание - вырвано из контекста.
Как сообщают в ГУР, эти заявления являются намеренным конспирологическим вбросом, не имеющим никакого фактического подтверждения.
"Обнародованная информация не имеет под собой никакого объективного основания и реальных оснований", - отмечают в ГУР МО.
Также в ведомстве опровергли заявления о якобы неизбежном разрыве партнерских отношений между украинской и американской разведками.
"Украина продолжает активное и ответственное сотрудничество с международными партнерами, в частности с США, а обмен информацией продолжается", - подчеркивают в разведке.
По данным ЦПД, фейк активно распространяют российские пропагандистские паблики и сети ботов в соцсети X, используя его как инструмент информационного давления.
"Цель этой кампании - подорвать доверие между Украиной и ключевыми западными союзниками на фоне международных переговоров", - отмечают в ведомстве.
Кроме того, дезинформация направлена на дискредитацию украинских спецслужб и ослабление международной поддержки Украины.
Напомним, что в сети активно распространяется сообщение о якобы "полном отключении электроэнергии" в западных областях Украины, однако эта информация является ложной.
В ЦПД отметили, что речь идет о фейковом письме, которое поступает на электронную почту и маскируется под официальное сообщение.
Также оказалось фейком видео, в котором утверждается, что Польша, Германия и Франция якобы обязались в течение двух месяцев вернуть в Украину более 40 тысяч человек призывного возраста.
На самом деле в соцсетях распространяется манипулятивный ролик, оформленный под материал западного медиа, который не имеет никакого подтверждения.
В ЦПИ отмечают, что российская пропаганда продолжает системно дискредитировать Украину и ее военных, в частности распространяя фейки, в которых военнослужащих ВСУ безосновательно связывают с криминальными инцидентами.