"Шахтер" с голом Ракицкого расписал ничью с "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы

Боевой ничьей для донецкого "Шахтера" завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы против роттердамского "Фейеноорда".

Лига Европы, 1/8 финала, первые матчи

"Шахтер" – "Фейеноорд" – 1:1

Голы: Ракицкий, 79 – Бульяуде, 88

Долго команды не запрягали и уже в первые минуты пытались организовывать атакующие выпады. Правда, до реальных возможностей забить дело в дебюте не доходило. Роттердамцы сделали два нехитрых удара, ставшие добычей Трубина.

В свою очередь "горняки" даже не смогли довести дело до удара в первой половине тайма. Зато поставили на жесткую игру в обороне, которая только чудом не обернулась букетом разноцветных карточек.

На 22-й минуте "Фейеноорд" создал действительно опасный момент. Это Гертрейда пробил головой из центра штрафной, но Трубин справился с ударом. "Шахтер" ответил на 31-й выстрелом Судакова со средней дистанции – мимо ворот.

А финальные четверть часа первой половины соперники посвятили борьбе между двумя штрафными площадками. Иногда отдельные храбрецы пытались обострить игру в атаке нетипичными индивидуальными действиями. Но внимательная игра в обороне обоих коллективов эти попытки нивелировали.

На старте второй 45-минутки "Фейеноорд" прибавил обороты. В первые минуты роттердамцы упустили два момента. Сначала Хартман прорвался левым флангом и выложил под удар Данило, но Трубин парировал удар в упор. А дальше Джаханбахш пощекотал нервы дальним выстрелом – рядом со стойкой.

"Горнякам" в эти минуты дышалось тяжело. Они пытались отодвинуть собственные ворота, но эти попытки были тщетными. На 64-й минуте чудеса реакции снова продемонстрировал голкипер "Шахтера". Трубин сумел вытащить из дальнего угла элегантный удар головой парашютом от Данило.

Тем не менее, отечественный гранд банально перетерпел "Фейеноорд". Когда же болельщикам "горняков" нулевая ничья стала выглядеть невероятным успехом, команда Игора Йовичевича открыла счет. На 79-й минуте помог стандарт – Судаков подал угловой, а Ракицкий невероятно сложился и нижней частью спины отправил мяч в сетку!

Роттердамцы, однако, быстро пришли в себя. Вот Джаханбахш чудом не попал в створ ворот из перспективной позиции. А потом Ракицкий вовремя заблокировал выпад Гертрейды.

Но на 88-й минуте "Шахтер" уже никто не спас. Пайшау исполнил фланговый навес, а Бульяуде головой направил мяч в сетку – 1:1. Не уследил за ним Тейлор...

В финальные минуты "Фейеноорд" пошел на настоящий штурм владений Трубина. Усилиями неутомимого Гертрейды роттердамцы даже забили во второй раз. Но судейская бригада справедливо отменила гол из-за офсайда. Ничья отложила на ответный матч 16 марта определение обладателя путевки в четвертьфинал.