ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Шахтер" с голом Ракицкого расписал ничью с "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы

Новина українською →
Варшава, Четверг 09 марта 2023 23:54
"Шахтер" с голом Ракицкого расписал ничью с "Фейеноордом" в 1/8 финала Лиги Европы Фото: Лассина Траоре (в центре) до ворот так и не добрался (twitter.com/Feyenoord)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей для донецкого "Шахтера" завершился первый матч 1/8 финала Лиги Европы против роттердамского "Фейеноорда".

Детальнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Лига Европы, 1/8 финала, первые матчи

"Шахтер" – "Фейеноорд" – 1:1

Голы: Ракицкий, 79 – Бульяуде, 88

Долго команды не запрягали и уже в первые минуты пытались организовывать атакующие выпады. Правда, до реальных возможностей забить дело в дебюте не доходило. Роттердамцы сделали два нехитрых удара, ставшие добычей Трубина.

В свою очередь "горняки" даже не смогли довести дело до удара в первой половине тайма. Зато поставили на жесткую игру в обороне, которая только чудом не обернулась букетом разноцветных карточек.

На 22-й минуте "Фейеноорд" создал действительно опасный момент. Это Гертрейда пробил головой из центра штрафной, но Трубин справился с ударом. "Шахтер" ответил на 31-й выстрелом Судакова со средней дистанции – мимо ворот.

&quot;Шахтер&quot; с голом Ракицкого расписал ничью с &quot;Фейеноордом&quot; в 1/8 финала Лиги Европы

А финальные четверть часа первой половины соперники посвятили борьбе между двумя штрафными площадками. Иногда отдельные храбрецы пытались обострить игру в атаке нетипичными индивидуальными действиями. Но внимательная игра в обороне обоих коллективов эти попытки нивелировали.

На старте второй 45-минутки "Фейеноорд" прибавил обороты. В первые минуты роттердамцы упустили два момента. Сначала Хартман прорвался левым флангом и выложил под удар Данило, но Трубин парировал удар в упор. А дальше Джаханбахш пощекотал нервы дальним выстрелом – рядом со стойкой.

"Горнякам" в эти минуты дышалось тяжело. Они пытались отодвинуть собственные ворота, но эти попытки были тщетными. На 64-й минуте чудеса реакции снова продемонстрировал голкипер "Шахтера". Трубин сумел вытащить из дальнего угла элегантный удар головой парашютом от Данило.

&quot;Шахтер&quot; с голом Ракицкого расписал ничью с &quot;Фейеноордом&quot; в 1/8 финала Лиги Европы

Тем не менее, отечественный гранд банально перетерпел "Фейеноорд". Когда же болельщикам "горняков" нулевая ничья стала выглядеть невероятным успехом, команда Игора Йовичевича открыла счет. На 79-й минуте помог стандарт – Судаков подал угловой, а Ракицкий невероятно сложился и нижней частью спины отправил мяч в сетку!

Роттердамцы, однако, быстро пришли в себя. Вот Джаханбахш чудом не попал в створ ворот из перспективной позиции. А потом Ракицкий вовремя заблокировал выпад Гертрейды.

Но на 88-й минуте "Шахтер" уже никто не спас. Пайшау исполнил фланговый навес, а Бульяуде головой направил мяч в сетку – 1:1. Не уследил за ним Тейлор...

В финальные минуты "Фейеноорд" пошел на настоящий штурм владений Трубина. Усилиями неутомимого Гертрейды роттердамцы даже забили во второй раз. Но судейская бригада справедливо отменила гол из-за офсайда. Ничья отложила на ответный матч 16 марта определение обладателя путевки в четвертьфинал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лига Европы Шахтер
NEWS
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
Запорожская АЭС обесточена. Что произошло и какие могут быть последствия
DAILY
Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Год издевательств и угроз. Как живут украинцы на оккупированных Россией территориях