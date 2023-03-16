"Фейеноорд" – "Шахтер": анонс матча Лиги Европы

"Фейеноорд" – "Шахтер"

16 марта, 19:45, Роттердам, "Де Кейп", трансляция на MEGOGO и Volia TV

Модный термин "оверперформанс" в нынешнем сезоне почти приобрел значение синонима для матчей "горняков" в еврокубках. Отечественный гранд на протяжении кампании 2022/23 ходит по лезвию ножа, но к середине марта остается среди претендентов на четвертьфинал Лиги Европы. Первый поединок с "Гордостью Юга" Нидерландов показателен.

"Шахтер" меньше владел мячом, нанес лишь 5 ударов в направлении ворот при одном в створ ("Фейеноорд" – 21/6) и наработал на скудные 0,28 ожидаемых голов (xG). Впрочем, команда Игора Йовичевича смогла свести вничью встречу с роттердамцами. Более того, "горняки" вели в счете, а пропустили в ответ лишь на 88-й минуте.

После поединка в Варшаве "Фейеноорд" одержал важную победу в чемпионате над "Волендамом" (2:1) и посредством матча с "Шахтером" будет готовиться к пока ключевому противостоянию весны – с "Аяксом", отставшим наверху Эредивизи на 3 очка. Конечно, если бы менеджмент, футболисты и фанаты роттердамцев могли выбирать одно из двух, то предпочли бы победу в чемпионате. Однако можно замахнуться на большее.

Злую шутку с "горняками" может сыграть возвращение трех основных защитников после дисквалификации. Конопля, Бондарь и Михайличенко пропустили первый матч из-за перебора "горчичников", но теперь их появление может расстроить отработанный механизм обороны. Очевидно, тот случай, когда с Ракицким было бы спокойнее.

Не прибавили оптимизма и путешествия "Шахтера". За считанные дни подопечные Йовичевича из Варшавы оказались в Кривом Роге, а оттуда – в Роттердаме транзитом через Кишинев. И усом не повели бы в таких разъездах напичканные звездами европейские топ-клубы. Но для команды, где большая часть обоймы проводит первый сезон на ведущих ролях – грандиозный вызов.

Дисквалифицированные: –

Травмированные: Бейлов, Тимбер – Корниенко

Под вопросом: Валемарк ("Фейеноорд")

Ориентировочные составы на матч "Фейеноорд" – "Шахтер"

"Фейеноорд": Велленройтер – Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман – Виффер, Кокчю – Дилросун, Данило, Идрисси – Хименес

"Шахтер": Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко – Зубков, Судаков, Бондаренко, Крыськив – Траоре

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:0

Ответный матч противостояния в 1/8 финала снова может пройти по сценарию "много напряжения, мало моментов, минимум голов". Учитывая цену ошибки на этой стадии еврокубков, судьбу встречи вполне вероятно решит один забитый мяч. Шансы "Фейеноорда" выглядят выше, но "Шахтер" в сезоне 2022/23 привык разбивать предсказания экспертов.