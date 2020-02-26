Інвестор має бути впевненим, що заробить при інвестиції в електромережі, - Едвард Чоу

Фото: Едвард Чоу (з відкритих джерел)

Експерт переконаний, необхідно залучати нових партнерів з приватним капіталом

Для модернізації сектора електроенергії необхідно залучати нових партнерів з приватним капіталом, які готові вкладати в мережі, але для цього важливо створити привабливі умови для цих партнерів. Про це в коментарях журналістам заявив головний науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (Вашингтон, США) Едвард Чоу на міжнародному форумі Ukrainian Energy Forum, передає РБК-Україна.

Так, Чоу вважає, що інвестору потрібно бути упевненим, що він зможе заробити норму прибутку при інвестиціях в електромережі.

"Інвестору потрібні передбачувані й зрозумілі умови. В рамках залучення інвесторів в українську енергетику, уряд повинен серйозно розглянути варіант впровадження стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифи). Якщо є можливість залучати нових партнерів з приватним капіталом, тоді варто це робити. Можете робити краще і швидше, якщо ви знайдете додаткові інвестиції. Я думаю, що ми говоримо про десятки мільйонів доларів на модернізацію мереж", - сказав Едвард Чоу.

Міжнародний експерт впевнений, що залучення приватних інвесторів в модернізацію електромереж допоможе заощадити державні гроші для інших проектів, де інвестиції залучити неможливо. Втім, наголошує експерт, держава має давати гарантії.

"Люди повинні розуміти правила гри. Зараз вони лише спостерігають, вони бачать величезний потенціал України як країни", - підкреслив Чоу.

Нагадаємо, відповідальним за перехід до стимулюючого тарифоутворення в Україні є НКРЕКП, яка розглядає можливість введення даного методу тарифоутворення з 2012 року.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Юлія Ковалів заявила, що зараз вся команда влади зосереджує свої зусилля, щоб створити максимально комфортні умови для інвесторів в українську економіку.

Як писало РБК-Украина, в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища пообіцяли створити відкриті енергетичні ринки, що будуть стимулювати інвестиції в галузь. У міністерстві переконані, оновлення енергетичної інфраструктури повинно надійти від операторів мереж.