ua ru
Сб, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ферстаппен выиграл у Переса и Леклера финальную квалификацию сезона Формулы-1

Новина українською →
Абу-Даби, Суббота 19 ноября 2022 18:29
Ферстаппен выиграл у Переса и Леклера финальную квалификацию сезона Формулы-1 Фото: Пилоты "Ред Булла" будут стартовать с первого ряда (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорцив

Двадцатым в карьере поулом гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена завершились квалификационные заезды на этапе Королевских автогонок в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.

Нидерландец продемонстрировал лучшее время на трассе в столице ОАЭ. В финальной попытке он проехал самый быстрый круг за 1:23.824 на шинах "софт".

В первом сегменте прекратили борьбу за поул пилоты "Уильямса" Латифи и Албон, Боттас (Альфа Ромео), гонщик "Альфа Таури" Гасли и Магнуссен из "Хааса". Во втором же завершили выступления Чжоу ("Альфа Ромео"), пилот "Астон Мартина" Стролл, Шумахер ("Хаас"), Цунода из "Альфа Таури" и ветеран "Альпин" Алонсо.

В финале после первых кругов лидерство захватил Ферстаппен со временем 1:23.988. Вторым был пилот "Феррари" Сайнс, а третьим – партнер действующего чемпиона по команде Перес. Но в решающий момент мексиканский пилот "Ред Булла" прорвался на первый ряд, а Сайнса опередил другой гонщик "Феррари" – Леклер.

Третий ряд на стартовой решетке в полном составе оккупировали пилоты "Мерседеса" Хэмилтон и Расселл. Дополнили топ-10 Норрис ("Макларен"), гонщик "Альпин" Окон, 4-кратный чемпион Феттель ("Астон Мартин") и пилот "Макларена" Риккардо. Последний, однако, потеряет 3 позиции на старте за инцидент в предыдущей гонке.

Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 20 ноября. Старт гонки в 15:00 по киевскому времени.

Ферстаппен выиграл у Переса и Леклера финальную квалификацию сезона Формулы-1

К слову, немец Шумахер-младший потерял место в "Хаасе" на сезон-2023 Формулы-1.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1
NEWS
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе