Ферстаппен выиграл у Переса и Леклера финальную квалификацию сезона Формулы-1

Двадцатым в карьере поулом гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена завершились квалификационные заезды на этапе Королевских автогонок в Абу-Даби.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации .

Нидерландец продемонстрировал лучшее время на трассе в столице ОАЭ. В финальной попытке он проехал самый быстрый круг за 1:23.824 на шинах "софт".

В первом сегменте прекратили борьбу за поул пилоты "Уильямса" Латифи и Албон, Боттас (Альфа Ромео), гонщик "Альфа Таури" Гасли и Магнуссен из "Хааса". Во втором же завершили выступления Чжоу ("Альфа Ромео"), пилот "Астон Мартина" Стролл, Шумахер ("Хаас"), Цунода из "Альфа Таури" и ветеран "Альпин" Алонсо.

В финале после первых кругов лидерство захватил Ферстаппен со временем 1:23.988. Вторым был пилот "Феррари" Сайнс, а третьим – партнер действующего чемпиона по команде Перес. Но в решающий момент мексиканский пилот "Ред Булла" прорвался на первый ряд, а Сайнса опередил другой гонщик "Феррари" – Леклер.

Третий ряд на стартовой решетке в полном составе оккупировали пилоты "Мерседеса" Хэмилтон и Расселл. Дополнили топ-10 Норрис ("Макларен"), гонщик "Альпин" Окон, 4-кратный чемпион Феттель ("Астон Мартин") и пилот "Макларена" Риккардо. Последний, однако, потеряет 3 позиции на старте за инцидент в предыдущей гонке.

Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 20 ноября. Старт гонки в 15:00 по киевскому времени.