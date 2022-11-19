Ферстаппен выиграл у Переса и Леклера финальную квалификацию сезона Формулы-1
Двадцатым в карьере поулом гонщика "Ред Булл" Макса Ферстаппена завершились квалификационные заезды на этапе Королевских автогонок в Абу-Даби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты квалификации.
Max's 20th career pole #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/ILYYRVX2w7— Formula 1 (@F1) November 19, 2022
Нидерландец продемонстрировал лучшее время на трассе в столице ОАЭ. В финальной попытке он проехал самый быстрый круг за 1:23.824 на шинах "софт".
В первом сегменте прекратили борьбу за поул пилоты "Уильямса" Латифи и Албон, Боттас (Альфа Ромео), гонщик "Альфа Таури" Гасли и Магнуссен из "Хааса". Во втором же завершили выступления Чжоу ("Альфа Ромео"), пилот "Астон Мартина" Стролл, Шумахер ("Хаас"), Цунода из "Альфа Таури" и ветеран "Альпин" Алонсо.
В финале после первых кругов лидерство захватил Ферстаппен со временем 1:23.988. Вторым был пилот "Феррари" Сайнс, а третьим – партнер действующего чемпиона по команде Перес. Но в решающий момент мексиканский пилот "Ред Булла" прорвался на первый ряд, а Сайнса опередил другой гонщик "Феррари" – Леклер.
Третий ряд на стартовой решетке в полном составе оккупировали пилоты "Мерседеса" Хэмилтон и Расселл. Дополнили топ-10 Норрис ("Макларен"), гонщик "Альпин" Окон, 4-кратный чемпион Феттель ("Астон Мартин") и пилот "Макларена" Риккардо. Последний, однако, потеряет 3 позиции на старте за инцидент в предыдущей гонке.
Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье, 20 ноября. Старт гонки в 15:00 по киевскому времени.
К слову, немец Шумахер-младший потерял место в "Хаасе" на сезон-2023 Формулы-1.
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