Аутсайдер Формулы-1 выбрал пилота на сезон-2023: на место претендовал Шумахер

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт команды .

За руль "Хааса" в новой кампании сядет Нико Хюлькенберг. Опытный немец возобновит полноценные выступления в Формуле-1 после трех лет в качестве резервиста.

35-летний пилот заменит в составе американской конюшни Мика Шумахера. Сын семикратного чемпиона мира за два сезона в команде не смог убедить боссов команды Джина Хааса и Гюнтера Штайнера в своей профпригодности. Скорее всего, 23-летний немец в сезоне-2023 получит роль резервного пилота в другом месте.

Шумахер-младший дебютировал в Формуле-1 в прошлом году. К настоящему моменту он провел 43 гран-при, в которых набрал 12 очков. Лучший результат – 6-е место на Гран-при Австрии этого года.

Кто такой Нико Хюлькенберг

Немецкий гонщик, победитель GP2 Series (2009) и "24 часов Ле-Мана" (2015). В 2022 году заменил Себастьяна Феттеля на двух этапах.

В Формуле-1 дебютировал в сезоне-2010 за рулем "Уильямса". Также выступал за "Форс Индию", "Заубер", "Рено", "Рейсинг Пойнт", "Астон Мартин".

Хюлькенберг является обладателем печального рекорда с самым большим количеством гонок в F1 без подиумов (181 старт). В его активе 1 поул (Сан-Паулу-2010) и 2 самых быстрых круга.