Ферстаппен виграв у Переса та Леклера фінальну кваліфікацію сезону Формули-1

Двадцятим у кар'єрі поулом гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена завершилися кваліфікаційні заїзди на етапі Королівських автоперегонів в Абу-Дабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації .

Нідерландець продемонстрував найкращий час на трасі в столиці ОАЕ. У фінальній спробі він проїхав найшвидше коло за 1:23.824 на шинах "софт".

У першому сегменті припинили боротьбу за поул пілоти "Вільямса" Латіфі та Албон, Боттас ("Альфа Ромео"), гонщик "Альфа Таурі" Гаслі та Магнуссен із "Хааса". Натомість у другому завершили виступи Чжоу ("Альфа Ромео"), пілот "Астон Мартіна" Стролл, Шумахер ("Хаас"), Цунода з "Альфа Таурі" та ветеран "Альпін" Алонсо.

У фіналі після перших кіл лідерство захопив Ферстаппен із часом 1:23.988. Другим був пілот "Феррарі" Сайнс, а третім – партнер чинного чемпіона по команді Перес. Та у вирішальний момент мексиканський пілот "Ред Булла" прорвався на перший ряд, а Сайнса випередив інший гонщик "Феррарі" – Леклер.

Третій ряд на стартовій решітці в повному складі окупували пілоти "Мерседеса" Хемілтон і Расселл. Доповнили топ-10 Норріс ("Макларен"), гонщик "Альпін" Окон, 4-разовий чемпіон Феттель ("Астон Мартін") і пілот "Макларена" Ріккардо. Останній, однак, втратить 3 позиції на старті за інцидент у попередній гонці.

Гран-прі Абу-Дабі відбудеться у неділю, 20 листопада. Старт гонки о 15:00 за київським часом.