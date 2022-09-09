"Порше" завершив переговори про купівлю половини команди "Ред Булл": відомі результати
Німецька компанія "Порше" не зуміла домовитися про старт співпраці зі стайнею Формули-1 "Ред Булл" із сезону-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт автовиробника.
Перемовини між сторонами завершилися безрезультатно. Угода про кооперацію компаній зірвалася.
"Передбачалося, що партнерство буде рівноправним та стосуватиметься не лише двигунів, але й команди. Досягти цього не вдалося", – йдеться в заяві "Порше".
Німецький автовиробник планував викупити 50% гоночної команди "Ред Булл" і виготовляти для стайні двигуни. До кінця сезону-2025 силовими установками "червоних биків" займаються японці з "Хонди", що останнім часом почала натякати на можливість продовження співпраці.
"Порше" входить до концерну Volkswagen, який навесні дозволив двоїм своїм маркам приєднатися до Формули-1. Поки тривали перемовини з "Ред Буллом", Audi домовився із "Заубером" про прихід у чемпіонат у 2026 році. "Порше" поки не відмовився від намірів тоді ж приєднатися до F1.
In the course of the last few months, #Porsche AG and Red Bull GmbH have held talks on the possibility of Porsche’s entry into Formula 1. The two companies have now jointly come to the conclusion that these talks will no longer be continued. More: https://t.co/ZtOfoYr7U4 pic.twitter.com/1XCKaLbPfk— Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom) September 9, 2022
До слова, напередодні пілоти "Феррарі" презентували спеціальні шоломи до Гран-прі Італії-2022.
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