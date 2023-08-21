Экс-гонщик "Феррари" начал тяжбу за титул чемпиона: он проиграл сезон-2008 из-за сговора

Бывший бразильский пилот Фелипе Масса официально приступил к борьбе за титул чемпиона Формулы-1. В сезоне-2008 он отстал от Льюиса Хэмилтона на одно очко, но стремится к пересмотру результатов из-за печально известного "Крашгейта".

На днях бразилец направил письма Международной автомобильной федерации (ФИА) и менеджменту Формулы-1, в которых заявил претензии на чемпионство по итогам сезона-2008. Команда экс-гонщика с весны изучала целесообразность обжалования первого титула в карьере Хэмилтона.

Масса и его юристы уверены – тогдашний глава Формулы-1 Берни Экклстоун умышленно не отменил результаты Гран-при Сингапура, хотя знал о подстроенной во время гонки аварии. Сам одиозный функционер рассказал об этой истории в одном из интервью. Мол, тогда старался избежать скандала.

Виновником инцидента на уличной трассе в карликового государства стал Нельсон Пике-младший из "Рено". На 14-м круге гонки он по договоренности с командой въехал в стену и спровоцировал появление автомобиля безопасности. Дивиденды от такого развития событий получили уже побывавшие в боксах гонщики, в том числе и напарник Пике-младшего Алонсо.

В конце концов, испанец выиграл гран-при. Подиум дополнили Нико Росберг ("Уильямс") и Хэмилтон, выступавший тогда за "Макларен". Масса из-за сейфти-кара и других проблем финишировал за пределами зачетной зоны. Если бы результаты этапа аннулировали, то чемпионом стал бы бразилец.

Широкая общественность узнала истину позже. Чистосердечное признание Пике-младшего последовало летом 2009-го, когда уже подвели итоги сезона-2008, а пересмотреть результаты не позволял регламент. "Рено" наказали, ведущие функционеры команды – Флавио Бриаторе и Пэт Симондс – были дисквалифицированы, но чемпионом остался Хэмилтон.

Теперь Масса убежден, что стал "жертвой заговора". Руководство Формулы-1, по его мнению, не выполнило функцию по соблюдению честных правил игры для всех пилотов. Политика во "избежание скандала", по мнению бразильского гонщика, стоила ему миллионы упущенной выгоды – зарплаты и бонусов.

"Если просто, то господин Масса – легитимный чемпион 2008 года, а Формула-1 и ФИА умышленно проигнорировали неправомерные действия, лишившие его этого титула. Господин Масса не в состоянии точно оценить собственные потери на этом этапе, но предполагает, что они могут достигать десятков миллионов евро. Но и эта сумма не заживит серьезный моральный и репутационный ущерб, причиненный господину Массе", – говорится в письме-претензии к функционерам.

Юристы предоставили менеджменту F1 и руководству Международной автомобильной федерации две недели для реакции на претензии бывшего пилота "Феррари". Если ее не будет, то бразилец подаст иск в гражданский суд. Дальнейшие перспективы дела пока неизвестны.

Правда, по крайней мере, тогдашние руководители автоспорта могут столкнуться с серьезными проблемами. Об этом свидетельствует и позиция Экклстоуна. В недавнем интервью Reuters бизнесмен внезапно заявил, что совершенно не помнит первое общение с журналистами по поводу Гран-при Сингапура-2008...