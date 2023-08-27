Ферстаппен выиграл дождевой Гран-при Нидерландов и повторил рекорд Феттеля
Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем домашнего этапа Формулы-1, стартовав с первой позиции в нидерландском Зандворте.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.
На первой сотне метров дистанции перемен во главе пелотона не произошло. Но уже к концу первого круга над автодромом пошел обильный дождь, поэтому гонщики хаотично начали заезжать в боксы. Выиграл от суеты Перес ("Ред Булл"), вырвавшийся в лидеры.
На второй позиции неожиданно оказался гонщик "Альфа Ромео" Чжоу. Победитель же квалификации Ферстаппен из "Ред Булла" откатился на третье место. Однако нидерландец быстро разобрался и с китайцем, и с партнером по команде.
Затем тройка лидеров в составе Ферстаппена, Переса и Алонсо ("Астон Мартин") стабилизировалась. Главные события происходили за пределами топ-3, где на ведущих ролях вместо привычных пилотов "Феррари", "Мерседеса" или хотя бы "Макларена" оказались гонщик "Альпин" Гасли и Албон из "Уильямса".
Вернуть интригу в этап решила погода. Ориентировочно за 10 кругов до финиша начался настоящий тропический ливень, а после вылета нескольких гонщиков за пределы трассы директор гонки вывесил красный флаг, остановив соревнования на неопределенное время.
Вынужденная пауза длилась более получаса. В конце концов пилоты вернулись на трассу за автомобилем безопасности, а затем получили возможность провести 6 кругов в гоночном режиме. Ферстаппен довел дело до победы под прессингом Алонсо, еще до остановки гонки опередившего Переса. Мексиканец же получил 5-секундный штраф за превышение скорости на пит-лейн и потерял подиум в пользу Гасли.
Для нидерландца победа в Зандворте стала девятой подряд. Он повторил достижение четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Только этим двум пилотам удавалось выиграть такое количество этапов без перерывов.
Классификация Гран-при Нидерландов-2023:
- Макс Ферстаппен
- Фернандо Алонсо (+3.744)
- Пьер Гасли (+7.058)
К слову, ранее Масса начал борьбу за потерянный титул сезона-2008.
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