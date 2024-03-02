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Ферстаппен полуюбилейной победой открыл новый сезон Формулы-1

Сахир, Суббота 02 марта 2024 18:39
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Ферстаппен полуюбилейной победой открыл новый сезон Формулы-1 Фото: Макс Ферстаппен лидировал со старта к финишу (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Нидерландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен доминантно выиграл Гран-при Бахрейна 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на результаты гонки.

На первых метрах дистанции действующий чемпион хладнокровно выдержал попытку Леклера из "Феррари" обогнать его. А уже несколько кругов спустя оторвался от конкурентов более чем на 5 секунд.

Зато проблемой монегаска из Скудерии стали другие – он отдал позиции Расселлу ("Мерседес") и Пересу ("Ред Булл"), а затем вынужден был пропустить и партнера по команде Сайнса. После ранней первой серии пит-стопов топ-5 сформировалась в составе Ферстаппена, Переса, Расселла и двух "Феррари". Вскоре Сайнс прошел Расселла.

После второй же серии пит-стопов неожиданно "ожил" Леклер. Монегаск сумел опередить Расселла (46-й круг), но подъехать к напарнику не смог. Тем временем впереди все сложилось в пользу "Ред Булла". Ферстаппен оформил пятый Grand Slam в карьере – поул, лидерство со старта до финиша, самый быстрый круг и победа. Перес позволил австрийской конюшне отпраздновать дубль. А Сайнс немного подсластил горечь поражения Скудерии.

В топ-10 попали Леклер, Расселл, пилот "Макларена" Норрис, Хэмилтон из "Мерседеса", Пиастри ("Макларен") и гонщики "Астон Мартина" Алонсо и Стролл. "Ред Булл" со старта захватил лидерство в Кубке конструкторов, набрав максимальные 44 очка.

Классификация Гран-при Бахрейна-2024:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Серхио Перес (+22.457)
  3. Карлос Сайнс (+25.110)

Ферстаппен полуюбилейной победой открыл новый сезон Формулы-1

К слову, ранее составили путеводитель по сезону-2024 Королевских автогонок.

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