Фермерам будут доплачивать за коз и овец: сколько можно получить в 2025 году

Украинские фермеры могут получить финпомощь от государства на содержание коз и овец. Сбор заявок начинается сегодня, 23 мая 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
В 2025 году фермеры снова могут получить государственную поддержку на содержание коз и овец, однако на этот раз действуют важные ограничения.
Подать документы на государственную помощь имеют право как физические, так и юридические лица. При этом они обязательно должны быть зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ГАР).
Второе условие - наличие поголовья коз и/или овец в количестве от 5 до 500 голов.
Важно учесть, что те хозяйства, которые получали дотацию в 2024 году, претендовать на выплаты в текущем году уже не могут. Для таких получателей в ГАР указанные направления будут неактивны.
В 2025 году аграрии могут получить государственную поддержку в размере 2 000 гривен на каждую маточную козу или овцу. При этом животные должны быть идентифицированы и зарегистрированы в соответствии с законодательством по состоянию на 1 января текущего года.
Фото: фермерам в Украине будут доплачивать за коз (Getty Images)
Подача заявок осуществляется исключительно через Государственный аграрный реестр (ГАР) - по ссылке.
По сроку это возможно сделать до 31 октября 2025 г. Заявки, поданные после окончания предусмотренного срока, рассматриваться не будут.
Для подачи заявки на получение государственной дотации необходимо:
Документы, представленные не в полном объеме, возвращаются заявителю в течение пяти рабочих дней.
Данная программа направлена на стимулирование развития овцеводства и козоводства в Украине. В министерстве подчеркивают, что благодаря государственным средствам фермерские хозяйства смогут хотя бы частично покрыть расходы на содержание животных, ветеринарные услуги, корм и другие нужды.
При этом стоит понимать, что данная программа имеет ограниченное финансирование, поэтому выплачивать средства будут последовательно, по мере поступления заявок и на всех желающих их может не хватить.
Подробную информацию можно прочитать на официальном сайте Государственного аграрного реестра.
Напомним, в Украине также введена программа поддержки для производителей хлопчатника. Выплата распространяется на три области и составляет 10 тысяч гривен за каждый гектар.
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