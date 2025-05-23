Фермерам будут доплачивать за коз и овец: сколько можно получить в 2025 году

В 2025 году фермеры снова могут получить государственную поддержку на содержание коз и овец, однако на этот раз действуют важные ограничения.

Кто может получить дотацию

Подать документы на государственную помощь имеют право как физические, так и юридические лица. При этом они обязательно должны быть зарегистрированы в Государственном аграрном реестре (ГАР).

Второе условие - наличие поголовья коз и/или овец в количестве от 5 до 500 голов.

Важно учесть, что те хозяйства, которые получали дотацию в 2024 году, претендовать на выплаты в текущем году уже не могут. Для таких получателей в ГАР указанные направления будут неактивны.

Размер дотации

В 2025 году аграрии могут получить государственную поддержку в размере 2 000 гривен на каждую маточную козу или овцу. При этом животные должны быть идентифицированы и зарегистрированы в соответствии с законодательством по состоянию на 1 января текущего года.

Фото: фермерам в Украине будут доплачивать за коз (Getty Images)

Как подать заявку

Подача заявок осуществляется исключительно через Государственный аграрный реестр (ГАР) - по ссылке.

По сроку это возможно сделать до 31 октября 2025 г. Заявки, поданные после окончания предусмотренного срока, рассматриваться не будут.

Для подачи заявки на получение государственной дотации необходимо:

зарегистрироваться или авторизоваться в Государственном аграрном реестре;

выбрать соответствующее направление поддержки;

предоставить подтверждающие документы о количестве содержащихся животных. Их должно быть от 5 до 500 голов.

Документы, представленные не в полном объеме, возвращаются заявителю в течение пяти рабочих дней.

Зачем это нужно государству

Данная программа направлена на стимулирование развития овцеводства и козоводства в Украине. В министерстве подчеркивают, что благодаря государственным средствам фермерские хозяйства смогут хотя бы частично покрыть расходы на содержание животных, ветеринарные услуги, корм и другие нужды.

При этом стоит понимать, что данная программа имеет ограниченное финансирование, поэтому выплачивать средства будут последовательно, по мере поступления заявок и на всех желающих их может не хватить.

Подробную информацию можно прочитать на официальном сайте Государственного аграрного реестра.